CarrefourSA'ya "2020 Martech" Ödülü - Son Dakika
Son Dakika Güncel CarrefourSA'ya '2020 Martech' Ödülü - Son Dakika

CarrefourSA'ya "2020 Martech" Ödülü

6 saat önce

CarrefourSA, P&G Türkiye ve SnA Consulting ile birlikte geliştirdiği Propensity (Eğilim) Model Çalışması ile "Yılın En İyi CRM Teknolojisi" alanında 2020 MarTech (Pazarlama ve Teknoloji) Ödülü'nün sahibi oldu.

CarrefourSA'ya

CarrefourSA, P&G Türkiye ve SnA Consulting ile birlikte geliştirdiği Propensity (Eğilim) Model Çalışması ile "Yılın En İyi CRM Teknolojisi" alanında 2020 MarTech (Pazarlama ve Teknoloji) Ödülü'nün sahibi oldu.


Bu çerçevede CarrefourSA, P&G Türkiye ve SnA Consulting ile birlikte milyarlarca satıra denk gelen 55 bin ürüne ait verileri P&G kategorisi özelinde analiz eden bir model geliştirdi, belirlenen hedef kitlelere gönderilecek uygun kampanya dinamiklerini belirledi, doğru hedef kitleye SMS aracılığı ile ulaştı.


Böylelikle P&G ürünleri özelinde CarrefourSA müşterilerine gerçekleştirilen kampanyalara dönüş oranları, genel kitle kampanyalarına kıyasla ortalama 5 kat artış gösterdi. Bazı kategorilerde ise bu artış, 10 kata kadar çıktı.


Kampanyalara dönüş yapan kitlenin yüzde 30'u, kampanya çıkılan kategori için yeni müşteri olurken hedef kitle üzerinde marka tercihlerine göre özelleştirilmiş tekliflerle, kampanya dönüşlerinden yüzde 40 daha fazla ciro elde edildi. - İSTANBUL

Türkiye, SMS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:19 Kaynak: İHA
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