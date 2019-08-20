Carrie Lam: Diyalog platformu kuracağız

"Böyle bir platformun, bölgede şiddeti sona erdirecek bir başlangıç noktası olacağını içtenlikle ümit ediyorum" diyen Carrie Lam, tüm çevrelerden temsilcilerle iletişim kurarak karşılıklı anlayış yoluyla anlaşmazlıkları aşma arzusunu dile getirdi.

Carrie Lam basına verdiği demeçte, "Dışa açık ve doğrudan bir iletişim platformuyla çeşitli tabakalardan farklı siyasi tutumlara sahip kişilerle bir araya gelmeyi arzu ediyoruz. Kendim ve tüm yöneticiler diyaloga hazırız." diye konuştu.

Carrie Lam, geçen iki yılda özel idari bölge hükümetinin ekonominin geliştirilmesi, halkın yaşam koşullarının iyileştirilmesi, özellikle konut ve yaşlılık sigortası gibi alanlarda somut adımlar attığına dikkat çekti.

Öte yandan Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi ve Çin Devlet Konseyi, 18 Ağustos'ta Shenzhen'de Çin'e özgü sosyalizm öncü pilot bölgesi inşasını destekleyen bir belge yayımladı.

Carrie Lam, söz konusu belgenin yayımlanmasıyla Hong Kong'un da kendi avantajlarını daha iyi şekilde değerlendirebileceğini söyledi.

Carrie Lam, "Shenzhen ve Hong Kong, Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesinin kalkınmasında çekirdek şehirler sayılır. Shenzhen'de uygulanan elverişli önlemlerin Shenzhen-Hong Kong ilişkilerine olumlu etki yaratacağına inanmaktayız. Özellikle bilimsel ve teknolojik inovayon alanında. Şu an hep birlikte Hong Kong-Shenzhen Bilimsel ve Teknolojik İnovasyon Merkezi'ni ortaklaşa geliştirmekteyiz. Shenzhen'in öncü pilot bölgesi konumuna alınması, gelecekte Shenzhen ve Hong Kong'un birbirini tamamlayıcı rol oynamasına katkıda bulunacak" ifadesini kullandı.