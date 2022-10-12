Çarşaf giyen hırsızlar girdikleri evden 130 gram altın ve 900 dolar çaldı - Son Dakika
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Çarşaf giyen hırsızlar girdikleri evden 130 gram altın ve 900 dolar çaldı

12.10.2022 12:30

Konyas'nın Selçuklu ilçesinde hırsızlık şüphelisi kadınlar çarşaf giyerek kapısını zorla açıp girdikleri evden 130 gram altın ve 900 dolar çaldı. Hırsızlık için binaya giriş anları güvenlik kamerasınca kaydedilirken gözaltına alınan şüphelilerden Ebru Pektaş tutuklandı. Diğer şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışmalar devam ediyor.

Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde 5 Ekim Çarşamba günü, bir evde kimsenin bulunmadığı sırada, kapı zorla açılarak 130 gram altın ve 900 dolar çalındı. Hırsızlığı fark edenlerin ihbarı üzerine Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

Çarşaf giyip 130 gram altın ve 900 dolar çaldılar

ÇARŞAFLI HIRSIZLIK

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis, apartmana, üzerinde çarşaf bulunan 2 kadının girdiğini belirledi. Hırsızlığı 2 kadının gerçekleştirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran polis, gidiş güzergahlarındaki kamera kayıtlarını da tek tek inceledi.

CAMİ TUVALETİNDE KIYAFET DEĞİŞTİRMİŞLER

Polis ekipleri, 2 kadının, birkaç kilometre ilerideki İplikçi Camii'nin tuvaletine girip, üstlerindeki çarşafları çıkararak kendi kıyafetleriyle ayrıldıklarını belirledi. Araştırmasını derinleştiren polis, 2 kadının ayrıca apartmandaki dairelerin zillerine bastığını, boş olduğunu anladıkları eve ise zorlayarak kapıyı açıp, girdiklerini saptadı. Polis, kimliğini belirlediği şüphelilerden Ebru Pektaş'ı 8 Ekim'de saklandığı evinde yakaladı. Gözaltına alınan Pektaş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Polis, diğer kadın şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

Çarşaf giyip 130 gram altın ve 900 dolar çaldılar
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çarşaf giyen hırsızlar girdikleri evden 130 gram altın ve 900 dolar çaldı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Çarşaf giyen hırsızlar girdikleri evden 130 gram altın ve 900 dolar çaldı - Son Dakika
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