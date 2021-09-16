'ÇARŞAF' GİYEREK YANKESİCİLİK YAPAN KADIN YAKALANDI - Son Dakika

ADANA'da Aynur Gerçek (20) ile ona yardım eden Dilara Çelik (18), mağazada Hatice Fırat'ın (56) çantasındaki cüzdanı çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, yakalanan 2 şüpheli mahkemece tutuklandı. Gerçek'in yankesecilik için çarşaf giydiği belirlendi.

Olay, 14 Eylül'de saat 14.30 sıralarında Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Giyim mağazasına giren Hatice Fırat, reyonların arasında dolaşmaya başladı. Bu sırada biri çarşaflı iki kadın, Fırat'ın arkasına yaklaştı. Çarşaflı kadın Fırat'ın çantasından cüzdanını çalarken, diğer kadın ise perdeleyerek yankesiciliği gizledi. Şüpheliler mağazadan çıkarken, Fırat ise kasaya gittiğinde cüzdanının çalındığını fark etti. Bu anlar, iş yerindeki güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Fırat'ın ihbarı üzerine olay yerine gelen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin daha önce de yankesicilik suçundan kaydı bulunan Dilara Çelik ile Aynur Gerçek olduğunu belirledi. Adresleri belirlenen şüpheliler, evlerine yapılan baskında yakalandı. Emniyete götürülen şüpheliler, suçlamaları reddetti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çelik ile Gerçek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.