Son Dakika Haberleri: Çarşafa Girip Kuyumcu Soymaya Çalıştılar

Çarşafa Girip Kuyumcu Soymaya Çalıştılar

1 saat önce

Bursa'da kendilerini çarşafla kamufle eden 2 kişi, silahla kuyumcu soymaya kalkıştı.

Çarşafa Girip Kuyumcu Soymaya Çalıştılar, System.String[]
Bursa'da kendilerini çarşafla kamufle eden 2 kişi, silahla kuyumcu soymaya kalkıştı. Soyguncuların planları, kuyumcu sahibinin fırlattığı bant kesme aparatına takıldı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi Erikli Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda saat 10.10 sıralarında meydana geldi. Çarşafla kamufle olan 2 kişi ellerinde uzun namlulu silahlarla bir kuyumcuya gelerek soygun girişiminde bulunmak istedi. Kapıyı açıp içeri giren soyguncu, kuyumcunun kendisine bant kesme aparatı fırlatmasıyla panikleyerek kullandıkları araca binerek olay yerinden uzaklaştı. Konuyla ilgili yapılan ihbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri şahısların kullandığı aracı 2 gün önce gasp ettiklerini belirledi. Çarşaflı soyguncuların yakalanması için çalışmalar devam ediyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:42 Kaynak: İHA

Erikli, Yıldırım, Bursa, 3. Sayfa
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