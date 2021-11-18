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Çarşafa sarıp ormana atmışlar! 4 aylık cenin ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika

Çarşafa sarıp ormana atmışlar! 4 aylık cenin ekipleri harekete geçirdi

18.11.2021 16:45

İstanbul Başakşehir'de ormanlık alana bırakılmış 4 aylık olduğu tahmin edilen bir cenin bulundu. Polis ekipleri, 4 aylık cenini ormanlık alana bırakan kişi veya kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Başakşehir'de çarşafa sarılı şekilde bulunan 4 aylık cenin, polisleri harekete geçirdi. Ceninin kim veya kimler tarafından bırakıldığı araştırılıyor.

CAMİYE GELEN KİŞİ GÖRDÜ

Güvercintepe Mahallesi'nde sabah saatlerinde ağaçlık alanda bulunan çöp poşeti camiye gelen bir kişinin dikkatini çekti. Durum, polise bildirildi. Polis, çöp poşetini açınca içinde çarşafa sarılı cenin olduğunu tespit etti. Sağlık ekipleri de ceninin 4-5 aylık olduğunu belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenin, ambulansla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekipleri cenini ağaçlık alana bırakan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

HEMEN POLİSE HABER VERİLDİ

Mahallede oturan Mehmet Yaşar, "İncelemeler yapıldı. Bir vatandaş fark etmiş bu durumu. Cami bahçesinde bulunmuş" dedi. Bektaş Çetinkaya, "Fark eden ağabey dokunmuyor, ölü olduğunu fark ediyor. Polise durumu bildiriyor. Belli bir süre beklediler burada. İnceleme sonrasında götürdüler" diye konuştu.

Hamile kadının karnından aldıkları cenini ormanlık alana attılar
Hamile kadının karnından aldıkları cenini ormanlık alana attılar
Hamile kadının karnından aldıkları cenini ormanlık alana attılar
Çarşafa sarıp ormana atmışlar! 4 aylık cenin ekipleri harekete geçirdi

Başakşehir, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çarşafa sarıp ormana atmışlar! 4 aylık cenin ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çarşafa sarıp ormana atmışlar! 4 aylık cenin ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika
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