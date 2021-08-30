ÇARŞAFLA 5'İNCİ KATTAN İNMEK İSTERKEN DÜŞEN FEYZA, YARALANDI - Son Dakika

Olay, saat 15.30 sıralarında Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Feyza B., evde ailesinin bulunmadığı sırada, birbirine bağladığı çarşafları pencereden sarkıtıp aşağı inmeye çalıştı. Çarşafların kopması sonucu kömürlüğün üzerine düşen Feyza B. yaralandı. Feyza B., ihbar üzerine adrese çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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