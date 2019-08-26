Son Dakika Haberleri: Çarşafla firar eden hükümlü yakalandı
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Çarşafla firar eden hükümlü yakalandı

1 saat önce

Sivas'ta 3. kattaki evin yatak odasının penceresinden sarkıttığı çarşafa tutunarak polisten kaçan hükümlü, gizlendiği arazide polis ekiplerince yakalandı.

Çarşafla firar eden hükümlü yakalandı, System.String[]

Sivas'ta 3. kattaki evin yatak odasının penceresinden sarkıttığı çarşafa tutunarak polisten kaçan hükümlü, gizlendiği arazide polis ekiplerince yakalandı.

Hırsızlık suçundan aranan, 2 yıl bir ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve dün Abdulvahabi Mahallesi'nde saklandığı babasının evinde 3. kattan polisleri pompalı tüfek tehdidiyle oyalayarak yatak odasının penceresinden sarkıttığı çarşafa tutunup kaçan İ.K'nin (33) aynı mahalledeki arazide gizlendiği belirlendi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonda çeşitli suçlardan 49 kaydı bulunan İ.K'yi yakalayarak cezaevine teslim etti.

İ.K, dün babası H.M.K'nin evine gitmiş, kendilerine rahatsızlık verdiği gerekçesiyle babası oğlunu polise ihbar etmişti.

Polis ekipleri, hükümlüyü yakalamak için eve gittiklerinde kapıyı açmayan İ.K, güvenlik güçlerine "Elimde pompalı var, kendime sıkarım, gerekirse size sıkarım." diyerek polisleri oyaladıktan sonra 3. kattaki evin yatak odasının penceresinden aşağıya sarkıttığı çarşafa tutunup kaçmıştı.

Sivas, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 09:54 Kaynak: AA
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