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ÇARŞAFLA YURT BAHÇESİNDEN ÇIKARILAN KEDİLER, TEPKİ ÜZERİNE GERİ GETİRİLDİ - Son Dakika

ÇARŞAFLA YURT BAHÇESİNDEN ÇIKARILAN KEDİLER, TEPKİ ÜZERİNE GERİ GETİRİLDİ

20.11.2021 14:31

AMASYA'da, kız öğrenci yurdunun bahçesindeki 2 kedi, görevlilerce koyulduğu çarşaf içinde uzaklaştırıldı.

AMASYA'da, kız öğrenci yurdunun bahçesindeki 2 kedi, görevlilerce koyulduğu çarşaf içinde uzaklaştırıldı. Öğrencilerin kayda aldığı görüntüler, tepkiye neden oldu. Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın talimatıyla geri toplanan kediler, yurdun bahçesine getirilen kedi evlerine yerleştirildi. Sarı, Oradaki hayvanlarımız bize emanettir. Gıdaları, barınmaları bize emanettir. İnşallah böyle olaylar bir daha tekrar etmez dedi.

Olay, geçen hafta Hüsnüşah Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. Yurt bahçesinde bulunan kedilerden bazı öğrencilerin korktuğu yönünde şikayet üzerine yönetim, hayvanları uzaklaştırmak istedi. Bunun üzerine yurt görevlisince 2 kedi, çarşaf içinde uzaklaştırıldı. Görevlinin çarşafla kedileri taşıdığı anlar ise yurtta kalan öğrenciler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada tepkilere neden oldu. Durumun belediyeye iletilmesiyle konudan haberdar olan Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, ekiplere kedilerin toplanıp, sahiplenilmesi talimatı verdi. Başkanın talimatıyla harekete geçen belediye ekipleri, kedileri yeniden yurda getirdi. Kediler, yurdun bahçesine belediye tarafından koyulan kedi evlerine yerleştirildi. Kedilerin her türlü bakım ve beslenmesinin de Amasya Belediyesi tarafından karşılanacağı belirtildi.

'OLAYI DUYUNCA ÜZÜLDÜK'

Amasya Belediye Başkanı Sarı, yaşananların kabullenilemez olduğunu belirterek, Oradaki insanların cehaletinden dolayı yaşanan bir durum, bu olayı duyunca ziyadesiyle üzüldük. Sokak hayvanları konusunda oldukça hassasız. Hemen arkadaşlarıma talimat verdim ve böyle bir olayın tekrar yaşanmaması için derhal önleminin alınması gerektiğini söyledim. Olayın yaşandığı noktaya kedi evleri ve birkaç gün sonra da kuş evleri yerleştirdik. Sokak hayvanlarımızın üşümeyeceği ve zarar görmeyeceği modern, estetik evler yaptırdık ve gıda, temizlik gibi tüm bakımlarını belediye olarak üstlendik. Hayvanlar dilsiz canlılardır, doğanın güzellikleridir, onlara sahip çıkmak ayrıcalıktır, merhametin bir örneğidir. Arkadaşlarımız hemen yurdun olduğu bölgeyi kontrol altına aldılar. Oradaki hayvanlarımız bize emanettir. Gıdaları, barınmaları bize emanettir. İnşallah böyle olaylar bir daha tekrar etmez dedi.

Yurtta kalan öğrencilerden, kedilerin çarşafla götürüldüğü anlara tanık olan Betül Yaşar ise Çarşafla kedileri götürüyorlardı, biz de Amasya Belediyesi'ni arayıp durumu bildirdik. Onlar da kedi evleri yolladılar. Geri getirilen kediler burada rahat ve sıcakta uyuyacaklar. Teşekkür ederiz diye konuştu.

ÇARŞAFLA YURT BAHÇESİNDEN ÇIKARILAN KEDİLER, TEPKİ ÜZERİNE GERİ GETİRİLDİ
ÇARŞAFLA YURT BAHÇESİNDEN ÇIKARILAN KEDİLER, TEPKİ ÜZERİNE GERİ GETİRİLDİ
ÇARŞAFLA YURT BAHÇESİNDEN ÇIKARILAN KEDİLER, TEPKİ ÜZERİNE GERİ GETİRİLDİ
ÇARŞAFLA YURT BAHÇESİNDEN ÇIKARILAN KEDİLER, TEPKİ ÜZERİNE GERİ GETİRİLDİ
ÇARŞAFLA YURT BAHÇESİNDEN ÇIKARILAN KEDİLER, TEPKİ ÜZERİNE GERİ GETİRİLDİ
ÇARŞAFLA YURT BAHÇESİNDEN ÇIKARILAN KEDİLER, TEPKİ ÜZERİNE GERİ GETİRİLDİ
ÇARŞAFLA YURT BAHÇESİNDEN ÇIKARILAN KEDİLER, TEPKİ ÜZERİNE GERİ GETİRİLDİ
ÇARŞAFLA YURT BAHÇESİNDEN ÇIKARILAN KEDİLER, TEPKİ ÜZERİNE GERİ GETİRİLDİ
ÇARŞAFLA YURT BAHÇESİNDEN ÇIKARILAN KEDİLER, TEPKİ ÜZERİNE GERİ GETİRİLDİ
ÇARŞAFLA YURT BAHÇESİNDEN ÇIKARILAN KEDİLER, TEPKİ ÜZERİNE GERİ GETİRİLDİ

Amasya Belediyesi, Mehmet Sarı, Amasya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇARŞAFLA YURT BAHÇESİNDEN ÇIKARILAN KEDİLER, TEPKİ ÜZERİNE GERİ GETİRİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÇARŞAFLA YURT BAHÇESİNDEN ÇIKARILAN KEDİLER, TEPKİ ÜZERİNE GERİ GETİRİLDİ - Son Dakika
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