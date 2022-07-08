Çarşaflı kadınlara yönelik tepki çeken paylaşımda bulunmuştu: Vali talimat verdi, açığa alındı - Son Dakika
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Çarşaflı kadınlara yönelik tepki çeken paylaşımda bulunmuştu: Vali talimat verdi, açığa alındı

08.07.2022 10:13

Çarşaflı kadınlara yönelik tepki çeken paylaşımda bulunmuştu: Vali talimat verdi, açığa alındı Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'nde tıbbi sekreter olarak görev yapan ve izinsiz şekilde çektiği çarşaflı kadınları, "Sizden hiçbir şeyden nefret etmediğim kadar nefret ediyorum" diyerek sosyal...

Çarşaflı kadınlara yönelik tepki çeken paylaşımda bulunmuştu: Vali talimat verdi, açığa alındı

SAKARYA - Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'nde tıbbi sekreter olarak görev yapan ve izinsiz şekilde çektiği çarşaflı kadınları, "Sizden hiçbir şeyden nefret etmediğim kadar nefret ediyorum" diyerek sosyal medya hesabından paylaşan Buket G. açığa alındı.

Sapanca Devlet Hastanesi'nde tıbbi sekreter olarak çalışan Buket G., sosyal medya hesabı üzerinden tepki çeken bir paylaşım yaptı. Hastane bahçesindeki banklarda oturan 3 çarşaflı kadını izinsiz şekilde kayıt altına alan Buket G. o anları, "Sizden hiçbir şeyden nefret etmediğim kadar nefret ediyorum" sözleri ile sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Tepkilere sebep olan paylaşım sonrasında Buket G. hakkında 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama Suçu' çerçevesinde soruşturma başlatıldı.

Hakkında soruşturma başlatılan tıbbi sekreterin, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın verdiği talimat neticesinde açığa alındığı öğrenildi.

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Sakarya'da nefret suçu! Çarşaflı kadınları çekip, 'Sizde hiçbir şeyden nefret etmediğim kadar nefret ediyorum' yazan sağlık personeli açığa alındı Sakarya'da nefret suçu! Çarşaflı kadınları çekip, 'Sizde hiçbir şeyden nefret etmediğim kadar nefret ediyorum' yazan sağlık personeli açığa alındı Tıbbi sekreterden tepki çeken paylaşım Tıbbi sekreterden tepki çeken paylaşım
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çarşaflı kadınlara yönelik tepki çeken paylaşımda bulunmuştu: Vali talimat verdi, açığa alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çarşaflı kadınlara yönelik tepki çeken paylaşımda bulunmuştu: Vali talimat verdi, açığa alındı - Son Dakika
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