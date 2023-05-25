Çarşaflı kadınları çay bahçesinden kovduğu iddia edilen çalışan gözaltına alındı

Kuzguncuk'ta dün akşam saatlerinde bir çay bahçesinde oturan çarşaflı kadınlar, iddiaya göre çay bahçesi çalışanı Murat A. tarafından kovuldu. Murat A.'nın mekanda oturan kadınlara "Kalkın buradan, gidin hadi" dediği anları başka bir müşteri cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

GÖZALTINA ALINDI

Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca kısa sürede gündem oldu. Murat A., olayın ardından polis ekipleri tarafından 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' suçundan gözaltına alındı.

"ÇARŞAF GİYİP, GELİP BURADA DİLENİYORLAR"

Bu arada olayın sosyal medyada tepki çekmesi üzerine Murat A., bir video çekerek kendini savundu. Videoda, "Erzurumluyum. Annem çarşaflıydı, 3 ablam ve benden küçük 2 kız kardeşim kapalı" diyen Murat A. "Genelde buraya dilenci sokmuyorum. Burada 2 tane roman var, dilenci. Çarşaf giyip, gelip burada dileniyorlar" ifadelerini kullandı.