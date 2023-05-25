Çarşaflı kadınları çay bahçesinden kovduğu iddia edilen çalışan gözaltına alındı - Son Dakika
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Çarşaflı kadınları çay bahçesinden kovduğu iddia edilen çalışan gözaltına alındı

25.05.2023 12:01

Üsküdar'da bir çay bahçesinde oturan kadınlar, iddiaya göre mekanda çalışan Murat A. tarafından "Kalkın buradan, gidin hadi" sözleriyle kovuldu. Gözaltına alınan şahıs, tepkiler üzerine sosyal medyada da bir video paylaşarak, "Erzurumluyum. Annem çarşaflıydı, 3 ablam ve benden küçük 2 kız kardeşim kapalı. Genelde buraya dilenci sokmuyorum. Burada 2 tane roman var, dilenci. Çarşaf giyip, gelip burada dileniyorlar" dedi.

Kuzguncuk'ta dün akşam saatlerinde bir çay bahçesinde oturan çarşaflı kadınlar, iddiaya göre çay bahçesi çalışanı Murat A. tarafından kovuldu. Murat A.'nın mekanda oturan kadınlara "Kalkın buradan, gidin hadi" dediği anları başka bir müşteri cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

GÖZALTINA ALINDI

Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca kısa sürede gündem oldu. Murat A., olayın ardından polis ekipleri tarafından 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' suçundan gözaltına alındı.

"ÇARŞAF GİYİP, GELİP BURADA DİLENİYORLAR"

Bu arada olayın sosyal medyada tepki çekmesi üzerine Murat A., bir video çekerek kendini savundu. Videoda, "Erzurumluyum. Annem çarşaflıydı, 3 ablam ve benden küçük 2 kız kardeşim kapalı" diyen Murat A. "Genelde buraya dilenci sokmuyorum. Burada 2 tane roman var, dilenci. Çarşaf giyip, gelip burada dileniyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Murat Ceylan: dayı sanki inceden sallıyor gibisin... duraksamalarından bile,aklında tuttuğun yalanını hatırlamaya çalıştığın belli oluyor... Kapalıymış açıkmış öyleymiş böyleymiş boşversene. madem çalışansın işine devam et. Bu ülke hepimizin ve hepimize şu zamana kadar nasıl yettiyse yine yeter. Cevap Yaz 88 16 Yayından Kaldır
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