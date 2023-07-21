Çarşaflı kadınların üzerine motosiklet süren 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Çarşaflı kadınların üzerine motosiklet süren 2 kişi yakalandı

21.07.2023 18:08

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde kaldırımda yürüyen iki çarşaflı kadının üzerine motosikletini süren iki kişi yakalandı. Polis ekipleri, görüntüleri inceleyerek şahısların kimliklerini tespit etti. Şahıslara cezai işlem uygulanırken, ayrıca trafikte yaptıkları tehlikeli hareketler nedeniyle adli işlem başlatıldı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde kaldırımda yürüyen iki çarşaflı kadının üzerine motosikletini süren iki kişi yakalandı. Şahıslara cezai işlem uygulandı ve trafikte yaptıkları tehlikeli hareketler nedeniyle adli işlem başlatıldı.

"ONLARIN ÜLKEMDE OLMASI SUÇ"

Olay, 19 Temmuz'da İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Meclisi Mebusan Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Akşam saatlerinde iki motosikletli, kaldırımda yürüyen iki çarşaflı kadının üzerine motosikletini sürmüş, iki kadını korkutan motosiklet sürücüsünden biri o anları internette, "Benim kaldırımda olmam suç değil, onların ülkemde olması suç" notuyla paylaşmıştı.

YAKALANDILAR

Görüntüleri inceleyen polis ekipleri yayaların can güvenliğini tehlikeye atan motosiklet sürücülerinin M.A. ve K.M. isimli şahıslar olduğu tespit etti. Şahıslar sivil trafik ekiplerince yakalandı.

TOPLAM 2 BİN 774 LİRA CEZA

Şahıslar, "araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak ve kişilere zarar verecek şekilde sürmek"ten 436 lira, "motosikleti yayaların kullanımına ayrılmış yerlerde sürmek"ten 951 lira olmak üzere toplam 2 bin 774 lira cezai işlem uygulandı.

M.A. ve K.M. isimli şahıslar hakkında ayrıca trafikte yaptığı tehlikeli hareketler nedeniyle "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak"tan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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İstanbul, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

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