Son Dakika Haberleri: Çarşaflı ve Silahlı Soyguncuyu Taksicinin Dikkati Yakalattı

Çarşaflı ve Silahlı Soyguncuyu Taksicinin Dikkati Yakalattı

48 dakika önce

DİYARBAKIR'da, üzerinde çarşaf, elinde kurusıkı tabancayla girdiği markette çalışanları tartaklayıp, 15 bin lirayla kaçan Tayfun S., bindiği taksinin sürücüsünün dikkati sayesinde kısa sürede yakalandı.

Çarşaflı ve Silahlı Soyguncuyu Taksicinin Dikkati Yakalattı, System.String[]
DİYARBAKIR'da, üzerinde çarşaf, elinde kurusıkı tabancayla girdiği markette çalışanları tartaklayıp, 15 bin lirayla kaçan Tayfun S., bindiği taksinin sürücüsünün dikkati sayesinde kısa sürede yakalandı. Taksicinin, para aldığı çarşaflı kişinin ellerinde kıl olduğunu görüp, polise ihbar etmesiyle yakalanan Tayfun S.'nin parayla caddede kaçma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Huzurevleri Mahallesi'ndeki bir zincir marketin şubesi, pazar akşamı çarşaflı ve silahlı soyguncu tarafından soyuldu. Marketteki çalışanları kurusıkı tabancayla tehdit ederek, tartaklayıp kasadaki 15 bin lirayla kaçan soyguncuyu, taksicinin dikkatinin yakalattığı ortaya çıktı. Kendisini kamufle etmek için çarşaf giyen Tayfun S., taksiye binip, sesini incelterek konuştu. Marketin yakınına gelen taksi sürücüsü, ücret almak için elini uzatan Tayfun S.'nın kolundaki kılları fark etti. Tayfun S.'den şüphelenen taksici, '155 Polis İmdat' hattını arayarak aracına çarşaflı bir kişinin bindiğini, para uzattığı sırada bu kişinin erkek olduğu ihbarında bulundu.

İhbarın ardından harekete geçen polis, mobese kameralarından Tayfun S.'nin yerini tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, taksicinin dikkati sayesinde Tayfun S.'yi olaydan 10 dakika sonra yakaladı.

DAHA ÖNCE MARKETTE ÇALIŞMIŞ

Gözaltına alınan Tayfun S.'nin aynı marketler zincirinin başka bir şubesinde 1 yıl çalıştığı ve marketin işleyişini iyi bildiği için soygun saatini kasadaki paranın sayım saatine getirdiği belirlendi. Tayfun S.'nin tercih ederek soygunu planladığı da belirlenirken çarşafla kaçma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen Tayfun S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:11 Kaynak: DHA

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