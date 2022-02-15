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Çarşamba Bakırcılar ve Kalaycılar Odasında Çelik, yeniden başkanlığa seçildi - Son Dakika

Çarşamba Bakırcılar ve Kalaycılar Odasında Çelik, yeniden başkanlığa seçildi

15.02.2022 09:30
Çarşamba Bakırcılar ve Kalaycılar Odasında Çelik, yeniden başkanlığa seçildi

Çarşamba Bakırcılar ve Kalaycılar Esnaf Odasında başkanlığa yeniden İsmail Çelik getirildi.

Çarşamba Bakırcılar ve Kalaycılar Esnaf Odasında başkanlığa yeniden İsmail Çelik getirildi.

Çarşamba Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen ve divan başkanlığını Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüb Güler'in yaptığı genel kurulda başkanlığa mevcut başkan İsmail Çelik tek aday olarak katıldı.

Çelik, mevcut 93 üyeden genel kurula katılan 69'unun tamamının oyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Yönetim kurulu ise Mehmet Akkuş, Mustafa Salbaz, Fahri Bülbül, Hüseyin Açıkel, Mustafa Beyhan ve Onur Çelik'ten oluştu.

Çelik, "Odamız ilçemizde ilk kurulan odalardan biri, 1951 yılından bu yana hizmet veriyor. Odamızın tabii ki sıkıntıları var ancak bu sıkıntıları hep birlikte aşacağız. Kongremize katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyorum." dedi.

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Halk Eğitim Merkezi, İsmail Çelik, Çarşamba, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çarşamba Bakırcılar ve Kalaycılar Odasında Çelik, yeniden başkanlığa seçildi - Son Dakika


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