Üye Girişi
Çarşamba Bakkallar Odasında başkanlığa Cihan Kaya seçildi - Son Dakika

Çarşamba Bakkallar Odasında başkanlığa Cihan Kaya seçildi

22.02.2022 10:07
Çarşamba Bakkallar Odasında başkanlığa Cihan Kaya seçildi

Çarşamba Bakkallar Odasında başkanlığa Cihan Kaya getirildi.

Çarşamba Bakkallar Odasında başkanlığa Cihan Kaya getirildi.

Cemil Şensoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulda başkanlığa mevcut başkan İsa Acar ile Cihan Kaya aday oldu.

Mevcut 752 üyeden 448'inin katıldığı genel kurulda Kaya 321, Acar ise 123 oy aldı, 4 oy da geçersiz sayıldı.

Yönetim kurulu ise Ziya Köse, Fatih Bulut, Serdal Tekcan, Mustafa Atay, Mustafa Çubukçu ve Murat Kaya'dan oluştu.

Başkanlığa seçilen Kaya, genel kurulun ardından yaptığı konuşmada, üyelerine hizmet etmek için yola çıktıklarını belirterek, "Zincir marketlerle alakalı sıkıntıları biliyoruz ve oda üyelerimizle bununla alakalı mücadele edeceğiz. Köylerde bakkallarımıza yakın noktalarda fırınlar ekmek dağıtıyor. Gerekli yerlere başvurarak inşallah en kısa zamanda bu sorunu çözeceğiz. Bunun yanı sıra odamızda mesaj sistemini kurarak tüm üyelerimizin her konuda bilgilendirilmesini sağlayacağız. Başkanımız İsa Acar'ın da tecrübelerinden muhakkak faydalanacağız. Bizlere destek verdiğiniz için yönetim kurulumuz adına herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Divan başkanlığını Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüb Güler'in yaptığı kongreye İYİ Parti İlçe Başkanı Turhan Yazıcı, Saadet Partisi İlçe Başkanı Zekai Adem Sapancı, Çarşamba Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Selahattin Akkuş da katıldı.

YORUMLAR
500
Çarşamba Bakkallar Odasında başkanlığa Cihan Kaya seçildi Çarşamba Bakkallar Odasında başkanlığa Cihan Kaya seçildi Samsun'da otomobil tıra arkadan çarptı: 1 yaralı Samsun'da otomobil tıra arkadan çarptı: 1 yaralı Çarşamba'da otomobilin çarptığı kişi yaralandı Çarşamba'da otomobilin çarptığı kişi yaralandı

Cihan Kaya, Murat Kaya, İsa Acar, Çarşamba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çarşamba Bakkallar Odasında başkanlığa Cihan Kaya seçildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:05 Bu apartman günlerdir korkudan uyuyamıyor! Komşuları paspas ve su sayaçlarını ateşe veriyor, duvarlara "Hepiniz öleceksiniz" yazıyor
10:02 Akkuyu Santrali'ne işçi taşıyan servis şarampole yuvarlandı: 40 işçi yaralandı
10:01 Kalp Yarası son bölümde neler oldu? Hande'nin intikamı alevlenir
09:57 Çocuğa taciz iddiasıyla muhtarlıktan atılmıştı! 5 aydır kayıptı! Eski muhtarın cesedi gömülü halde bulundu
09:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! Ucuz krediye başvurular başladı!
09:45 Takım Arkadaşı Hikmet'e saldıran Yasin yarışmadan diskalifiye mi edilecek? Acun Ilıcalı'nın kararı merakla bekleniyor
09:42 Vahşi doğasına aykırı davranamazdı! Kurt bir türlü kafese girmedi
09:35 Pencerede öpüşen kız arkadaşlar komşusuna yakalandı! Soluğu mahkemede aldılar
09:24 Horozun çıkardığı sesi duyanlar kulaklarına inanamadı
09:08 Engelli vatandaşı kovan CHP milletvekili Baha Ünlü: Bunu abarttılar hakaret içeren hiçbir şey söylemedim
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 10:18:32. #1.13#
SON DAKİKA: Çarşamba Bakkallar Odasında başkanlığa Cihan Kaya seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement