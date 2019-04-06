Son Dakika Haberleri: Çarşamba Belediye Başkanı Doğan, Görevine Başladı

Çarşamba Belediye Başkanı Doğan, Görevine Başladı

1 saat önce

31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimleri'nde AK Parti'den Çarşamba Belediye Başkanlığına seçilen Halit Doğan, görevine başladı.

Çarşamba Belediye Başkanı Doğan, Görevine Başladı, System.String[]
31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimleri'nde AK Parti'den Çarşamba Belediye Başkanlığına seçilen Halit Doğan, görevine başladı.

Doğan, ilçe seçim kurulundan mazbatasını aldıktan sonra Çarşamba Belediye binası önünde düzenlenen törenle görevi devraldı.


Çarşambalılara kendisini seçtikleri için teşekkür eden Doğan, "Çarşamba'mızı göz kamaştıran hale getirmeyi hedefliyoruz. İkinci hedefimiz ise ilçenin istihdamına katkı sağlamak. Bizden önce hizmet eden herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Belediyenin kapısının herkese açık olacağını vurgulayan Doğan, ne derdi olursa olsun herkesin belediyeye gelebileceğini kaydetti.

AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu ise Doğan'ın Çarşamba'da hizmet çıtasını çok daha yukarılara taşıyacağına inandığını söyledi.

MHP İl Başkanı Abdullah Karapıçak da ilçede 5 yıl içinde hiçbir şikayet kalmayacağına inandığını belirterek, Doğan'a görevinde başarı diledi.

Doğan, daha sonra makamına geçerek görevine başladı.

Törene AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden, MHP Çarşamba İlçe Başkanı Kemal Düzgün ile vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:19 Kaynak: AA

AK Parti, Güncel
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