Son Dakika Haberleri: Çarşamba Belediye Meclisi Toplandı

Çarşamba Belediye Meclisi Toplandı

26 dakika önce

Çarşamba Belediye Başkanı seçilen Halit Doğan başkanlığında Çarşamba Belediye Meclisi ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Çarşamba Belediye Meclisi Toplandı, System.String[]
Çarşamba Belediye Başkanı seçilen Halit Doğan başkanlığında Çarşamba Belediye Meclisi ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Çarşamba Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.

Belediye Başkanı Halit Doğan, yaptığı konuşmada, şunları dile getirdi:

"Cuma günü mazbatayı alarak göreve başladıktan sonra yaptığımız incelemelerde belediyemizin müteahhitlere, piyasadan mal temin ettiğimiz firmalara, kamu kurumlarına yaklaşık 33 milyon lira, mahkeme kararı ile kesinleşmiş yaklaşık 2 milyon lira, imar inşaat şirketimizin yaklaşık 3 milyon lira borcu var. Yani belediyemizin toplamda yaklaşık 40 milyon lira borcu var. Bankada da yaklaşık 65 bin lira civarında bir nakitimiz var. Hep birlikte hem bu borçları ödeyerek hem de yatırım yaparak inşallah Çarşamba'ya hizmet edeceğiz."
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 08:48 Kaynak: AA
Halit Doğan, Güncel
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