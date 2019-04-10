Çarşamba Belediye Meclisi Toplandı
26 dakika önce
Çarşamba Belediye Başkanı seçilen Halit Doğan başkanlığında Çarşamba Belediye Meclisi ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Çarşamba
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 08:48 Kaynak: AA
Belediye Başkanı seçilen Halit Doğan
başkanlığında Çarşamba Belediye Meclisi ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Çarşamba Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.
Belediye Başkanı Halit Doğan, yaptığı konuşmada, şunları dile getirdi:
"Cuma günü mazbatayı alarak göreve başladıktan sonra yaptığımız incelemelerde belediyemizin müteahhitlere, piyasadan mal temin ettiğimiz firmalara, kamu kurumlarına yaklaşık 33 milyon lira, mahkeme kararı ile kesinleşmiş yaklaşık 2 milyon lira, imar inşaat şirketimizin yaklaşık 3 milyon lira borcu var. Yani belediyemizin toplamda yaklaşık 40 milyon lira borcu var. Bankada da yaklaşık 65 bin lira civarında bir nakitimiz var. Hep birlikte hem bu borçları ödeyerek hem de yatırım yaparak inşallah Çarşamba'ya hizmet edeceğiz."
AK Parti'nin Yerel Seçim Raporunda Çarpıcı Tespitler
İstanbul'da İtiraz Süreci Devam Ederken 8 İlçe Mazbata Almayı Bekliyor
Ekrem İmamoğlu, "Seçim Tekrarına Hazır mısınız?" Sorusuna Yanıt Verdi
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kurmaylarına İstanbul Talimatı