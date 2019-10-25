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Son Dakika Güncel Çarşamba Belediyesi EBYS'ye geçti

Çarşamba Belediyesi EBYS'ye geçti

46 dakika önce

Çarşamba Belediyesi Elektronik Belge Yönetim Sistemi'ne (EBYS) geçiş yaptı.

Çarşamba Belediyesi EBYS'ye geçti, System.String[]

Çarşamba Belediyesi Elektronik Belge Yönetim Sistemi'ne (EBYS) geçiş yaptı.

Yapılan yazılı açıklamada, belediyede, kurum içi ve dışı yazışmaların bilgisayar ortamında yapılmasında büyük kolaylık sağlayan ve işlem süresini hızlandıran Elektronik Belge Yönetim Sistemi'ne (EBYS) geçiş için ilgili personele eğitim düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, EBYS ile kurumda yapılan tüm yazışmaların elektronik belge olarak bilgisayar ortamında oluşturularak geleneksel belgelerin elektronik belgeye dönüştürüleceğini bildirdi.

Doğan, "Sistemin web temelli altyapısı sayesinde, belediye binasından bağımsız bir şekilde, hem ofis içi, hem ofisler arası, hem de ofis dışı kullanım ve belge havuzuna erişim olanağı sağlanacak. Belgeler, elektronik ortamda onaylanıp ve elektronik imza ile imzalanacak. Elektronik belge yönetimi sistemi ile kağıttan ve zamandan tasarruf sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Bu sistemin daha güvenli olduğunu vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

"Her kurumda olduğu gibi Çarşamba Belediyesinde de fiziksel belgeler için ayrılan arşiv alanları geniş bir yer kaplıyor. Her geçen gün artan belge üretimine paralel olarak depolama alanlarına duyulan ihtiyaç da artıyor. Dokümanların güvenliğini sağlamak için alınacak koruma tedbirleri ve tahrip olan dokümanların bakımı gibi etkenler de belediyeye ek mali yük getiriyor. Ayrıca yangın, su taşkını, nem, ısı, hırsızlık ve yetkisiz müdahale gibi risk faktörlerine karşı geniş geleneksel depolama alanlarını korumak, elektronik depolamaya oranla daha zor. Fiziksel depolama alanına ihtiyaç duymayan elektronik belge yönetimi sistemi ise geleneksel sisteme göre daha güvenli bir ortam sağlayacak."

Halit Doğan, Çarşamba, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 03:46 Kaynak: AA
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