Çarşamba Belediyesi ekipleri su taşkınlarına müdahale etti - Son Dakika

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, sağanak sonrasında cadde ve sokaklarda biriken suya ekiplerin anında müdahale ettiğini söyledi.

Doğan, yaptığı açıklamada, belediye olarak sağanak uyarısının hemen ardından teyakkuza geçtiklerini ifade etti.

Sağanağa karşı hazırlıkları kısa sürede tamamladıklarını belirten Doğan, "SASKİ Genel Müdürümüz Bahattin Yanık ile birlikte sağanak yağışlardan dolayı sorun yaşanan cadde ve sokaklarımız ile sanayi sitemize giderek yapılan çalışmaları inceledik ve elimizden geldiğince hızlı şekilde müdahale etmeye, vatandaşımızı ve esnafımızı mağdur etmemeye çalıştık." dedi.

Doğan, altyapı çalışmalarını tamamladıkları zaman ilçeye en büyük hizmeti vermiş olacaklarını vurgulayarak, böylece su taşkınlarının da önüne geçileceğini ifade etti.

Aşırı yağışlardan etkilenen mevsimlik işçilere de sahip çıktıklarına dikkati çeken Doğan, şöyle devam etti:

"Fındık hasat sezonu başlıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden mevsimlik işçiler fındık toplamak için her sene olduğu gibi bu sene de ilçemize geldiler. Sağanak yağışla birlikte mevsimlik işçi kardeşlerimizin çadırlarının su içinde kaldığı bilgisinin bizlere ulaşması neticesinde Çarşamba Kaymakamımız Şükrü Yıldırım ile birlikte gerçekleştirdiğimiz istişare sonucunda Köklük Mahallesi'nden 170 ve Kumköy Mahallesi'nden 15 mevsimlik işçiyi bulundukları bölgeden alarak Çarşamba Kapalı Spor Salonu'na yerleştirdik ve kendilerine battaniye ve çorba ikramında bulunduk."

Doğan, yağıştan etkilenen herkesin yanında olmaya gayret gösterdiklerini, mağduriyet yaşanmaması için çalıştıklarını sözlerine ekledi.