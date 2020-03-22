Çarşamba Belediyesi evden alışveriş için hat oluşturdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çarşamba Belediyesi evden alışveriş için hat oluşturdu - Son Dakika

Çarşamba Belediyesi evden alışveriş için hat oluşturdu

6 saat önce

Çarşamba Belediyesi tarafından 65 yaş üstü vatandaşların, hasta ve engellilerin gıda ile eczane alışverişlerini evden çıkmadan yapabilmesine yardımcı olmak için iletişim hattı oluşturuldu.

Çarşamba Belediyesi evden alışveriş için hat oluşturdu, System.String[]

Çarşamba Belediyesi tarafından 65 yaş üstü vatandaşların, hasta ve engellilerin gıda ile eczane alışverişlerini evden çıkmadan yapabilmesine yardımcı olmak için iletişim hattı oluşturuldu.


İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ek genelge ile 21 Mart Cumartesi saat 24.00 itibariyle, 65 yaş ve üstü, ayrıca kronik hastalığı bulunan vatandaşların, ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarının sınırlandırılmasından ötürü Çarşamba Belediyesi tarafından iletişim numaraları paylaşılarak 65 yaş üstü, hasta veya engellilere gıda, eczane alışverişlerinde yardımcı olunacağının duyurusu yapıldı.


Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Korona virüsüne karşı ülkemizde, ilimizde ve ilçemizde önemli tedbirler alınıyor. Bizde Çarşamba'da sürekli dezenfekte ve virüsten korunmak adına çalışmalar yapıyoruz, hemşehrilerimizi korona virüsünden korunma yolları hakkında bilgilendirmeye çalışıyoruz. Özellikle işi olmayan kişilerin kendisini ve çevresini korumak adına evde kalmalarını istiyoruz. Bu süreçte kimsenin mağdur olmasını istemiyoruz. Bizde belediye olarak üzerimize düşen görevi fazlası ile yapmak için gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu alınan kararların hepsi tedbir amaçlıdır ve milletimizin sağlığı içindir. Herkesten rica ediyorum alınan kararlara tedbirlere kendimiz için milletimiz için uyalım" dedi.


İletişim numaralarını paylaşan Başkan Doğan, "Çarşamba Belediyesi olarak korona virüsü nedeniyle sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstü, hasta veya engelli hemşehrilerimize yardımcı olmak için tedbirlerimizi alıyoruz. Bizlere 444 90 55 telefon numarasından ve 0549 858 55 55 whatsapp iletişim hattından 65 yaş üstü, hasta veya engelli hemşehrilerimiz ulaşabilirler" diye konuştu. - SAMSUN

İçişleri Bakanlığı, Çarşamba, 21 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 01:24 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağından sonra Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'na takıldı
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı sokağa çıkma yasağına takılmasını tiye aldı Son dakika: Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu Akhisarspor'da Yılmaz Vural'dan 65 yaş önlemi
Ünlü boksör Paige Vanzant'ın karantinadaki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu Ünlü boksör Paige Vanzant'ın karantinadaki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu         
10:37
Marouane Fellaini koronavirüse yakalandı Marouane Fellaini koronavirüse yakalandı         
10:05
İtalya'da stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetleri durdurulacak İtalya'da stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetleri durdurulacak         
08:04
Milan'ın efsane ismi Paolo Maldini ve oğlunda koronavirüs çıktı Milan'ın efsane ismi Paolo Maldini ve oğlunda koronavirüs çıktı         
00:32
İBB Sözcüsü Murat Ongun, AK Partili Çekmeköy Belediye Başkanı'ndan özür diledi İBB Sözcüsü Murat Ongun, AK Partili Çekmeköy Belediye Başkanı'ndan özür diledi         
21:33
Son Dakika: Yurt dışından getirilen 3 bin 358 öğrenci karantinaya alınacak Son Dakika: Yurt dışından getirilen 3 bin 358 öğrenci karantinaya alınacak         
21:30
THY ve Pegasus, 65 yaş ve üstü yolcuları kabul etmeyecek THY ve Pegasus, 65 yaş ve üstü yolcuları kabul etmeyecek         
21:28
İşte 65 yaş sokağa çıkma yasağından etkilenecek kişi sayısı İşte 65 yaş sokağa çıkma yasağından etkilenecek kişi sayısı         
21:17
Ukrayna'da öksüren yolcu, dövülerek otobüsten indirildi Ukrayna'da öksüren yolcu, dövülerek otobüsten indirildi         
21:09
Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı         
20:04
Amerika'da koronavirüs salgınında vaka sayısı bir günde 5 bin kişi arttı Amerika'da koronavirüs salgınında vaka sayısı bir günde 5 bin kişi arttı         
19:04
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara evde kalın uyarısı yaptı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara evde kalın uyarısı yaptı         
18:47
İsmailağa Vakfı'ndan çok konuşulan virüs bulaştırma videosu hakkında açıklama: Psikolojik sorunları var İsmailağa Vakfı'ndan çok konuşulan virüs bulaştırma videosu hakkında açıklama: Psikolojik sorunları var         
18:47
İmamoğlu, 'evde kal' çağrısına uymayanlara isyan etti: Bunu yapmayın İmamoğlu, 'evde kal' çağrısına uymayanlara isyan etti: Bunu yapmayın         
18:33
AK Parti, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı AK Parti, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı         
18:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 19:59:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çarşamba Belediyesi evden alışveriş için hat oluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]