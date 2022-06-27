Çarşamba'da halk ekmek 2 TL - Son Dakika
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Çarşamba'da halk ekmek 2 TL

27.06.2022 17:29
Çarşamba'da halk ekmek 2 TL

Samsun Çarşamba Belediyesi hayata geçirdiği halk ekmek büfesi ile vatandaşlara ekmeği 2 TL'den sunuyor.

Samsun Çarşamba Belediyesi hayata geçirdiği halk ekmek büfesi ile vatandaşlara ekmeği 2 TL'den sunuyor.

Çarşamba Belediyesi vatandaşların yanında olmak, hayatlarını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak hayata geçirilen Çarşamba Belediyesi Halk Ekmek Büfesi ile vatandaşlar, ekmeği daha uygun fiyatlı satın alabiliyor. Çarşamba Belediyesi Aşevi'nin yanında, İstasyon Caddesi'nde kurulan Halk Ekmek Büfesi'nde, ekmekler 2'TL'den satışa sunuluyor.

Sosyal belediyecilik anlamında her zaman vatandaşların yanında olduklarını vurgulayan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Çarşamba Belediyesi Halk Ekmek Büfemiz ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun. Çarşamba'mızda yaşayan genci yaşlısı, büyüğü küçüğü her vatandaşımız bizler için çok kıymetli, çok değerli. Biz Çarşamba Belediyesi olarak hemşehrilerimizin her an yanlarında olabilmek, hayatlarını kolaylaştırmak gayesiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sosyal belediyecilik anlamında da birçok projeyle hemşehrilerimizin hayatlarına dokunuyor. Çarşamba Belediyesi Aşevimizhemşehrilerimizin hizmetinde. Vatandaşlarımız günlük sıcak ve taze yemeğe buradan ulaşabiliyorlar. Aşevimizin yanına, İstasyon Caddemize de Halk Ekmek Büfemizi faaliyete geçerdik. Hemşehrilerimizin ekmeklerini daha uygun bir fiyatla buradan satın alabilecekler. İlçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi.

Halk ekmek büfesi sayısının ihtiyaca göre arttırılması planlanıyor. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çarşamba'da halk ekmek 2 TL - Son Dakika

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