Çarşamba Belediyesi ihtiyaç sahiplerine yardıma hazır - Son Dakika

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun da dahil olmak üzere 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi ile ilgili, vatandaşların hizmetinde oldukça olduklarını söyledi.

Doğan, yaptığı açıklamada, dün akşam sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi üzerine Fırıncılar Odası Başkanı Esat Akkaya ile irtibata geçtiklerini belirtti.

Fırıncıların gece büyük gayret gösterdiklerini dile getiren Doğan, "Sabah bütün ekmeklerimiz ve dağıtım için araçlar hazırdı. Vatandaşlarımıza dağıtmak için yollara koyuldu. Fırınlarımızın yetişemediği yerlerde Çarşamba Belediyesi olarak zabıta araçlarımızla ekmek dağıtımı yaptık. Vatandaşımızın mağdur olmaması adına nöbet usulü oluşturduğumuz zabıta ekiplerimiz çalışmaya devam ediyor. Bez ihtiyacı için, hayvanı aç kaldığı için arayanlar oluyor. Çarşamba Belediyesi olarak vatandaşımızın her türlü ihtiyacında hizmetindeyiz." dedi.

Sokağa çıkma yasağının iki gün sürecek olması nedeniyle insanların sabırlı olması gerektiğini vurgulayan Doğan, şöyle devam etti:

"Salgının en az yayılma oranının olduğu ilçelerden biri Çarşamba. Hemşerilerimize gösterdikleri hassasiyetten dolayı çok teşekkür ediyorum. Alınan tedbirlerle inşallah en kısa sürede ilçemizin, ülkemizin, dünyanın ve insanlığın bu illetten kurtulmasını hedefliyoruz. Hem hayırseverlerimizin hazırladığı hem bizlerin oluşturduğu paketlerle bugün itibariyle 4 bine yakın aileye gıda yardımında bulunduk. Bunu artırarak devam ettireceğiz. İnsanlarımız müsterih olsun, yeter ki toplumsal olarak kendilerini izole etsinler, çalışmak zorunda olanlar sosyal mesafe kurallarına uymaya özen göstersinler."

Doğan, pazar yerlerini virüsün yayılmasını engellemek amacıyla kapattıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Doğuyaka ve Batıyaka kapalı pazar yerlerimizde çarşamba günü pazarımız kurulacak. Pazar yerleri insanların buluşma noktası değil, ihtiyaçlarını giderme yerleridir. Pazara çıkan insanlarımızın da ihtiyaçlarını görerek hemen evlerine dönmelerini istiyoruz. Çünkü bunlar bizim iyiliğimiz için ve ne kadar çok uyarsak bu hastalığın yayılmasını o kadar çok engelleriz."