Çarşamba Belediyesinden çocuklara karne hediyesi - Son Dakika

Çarşamba Belediyesi, yarıyıl tatili dolayısıyla "Yetenek Sirkiniz" gösterisini çocuklarla buluşturacak.

Çarşamba Belediyesi tarafından düzenlenecek program, 29 Ocak Cumartesi günü birinci seansı 11.00-12.00, ikinci seansı 14.00-15.00 saatleri arasında Çarşamba Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Programda jonglör, akrobasi, sihirbaz, palyaço gösterileri çocuklara karne hediyesi olarak ücretsiz olacak.

Belediye Başkanı Halit Doğan, ailece izlenebilecek sirk gösterisiyle vatandaşlarla bir araya geleceklerini belirterek, "Çocuklarımız bir eğitim dönemini daha geride bıraktı. Hem onlara karne hediyesi olsun hem de sosyalleşebilsinler, güzel vakit geçirebilsinler diye program organize ettik. Büyük küçük demeden tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Çok güzel bir program olacağına inanıyoruz. Bizim için gençlerimiz, çocuklarımız çok önemli, onları bu tarz programlarla buluşturmaya özen gösteriyoruz." ifadesini kullandı.