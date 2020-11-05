Çarşamba Belediyesi'nden deprem bölgesine yardım - Son Dakika

Çarşamba Belediyesi'nden deprem bölgesine yardım

05.11.2020 12:00
Çarşamba Belediyesi'nden deprem bölgesine yardım, System.String[]

Çarşamba Belediyesi'nin İzmir'de yaşanan 6.6'lık depremin ardından başlattığı yardım kampanyasında toplanan 1 tır erzak deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Çarşamba Belediyesi'nin İzmir'de yaşanan 6.6'lık depremin ardından başlattığı yardım kampanyasında toplanan 1 tır erzak deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Çarşambalıların yoğun ilgi gösterdiği kampanyada hayırseverlerin ve Çarşamba Belediyesi'nin katkılarıyla alınan 510 adet gıda kolisi ve 260 adet battaniye depremzedelere ulaştırılması için Çarşamba Belediyesi'nden yola çıktı.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan'ın sosyal medya üzerinden yaptığı yardım çağrısından sonra Çarşamba Belediyesi'ne yardımlar ulaşmaya başladı. Başkan Halit Doğan sosyal medya üzerinden verdiği mesajda "İzmir'deki depremzede kardeşlerimize, "Standart Yardım Kolisi" ve "Yeni Battaniye" göndermek isteyen hayırsever hemşerilerimiz; yardımlarınızı Çarşamba Belediyesi'ne teslim ederek AFAD aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilirsiniz" şeklinde çağrıda bulundu.

Başkan Doğan "İzmirli kardeşlerimize büyük geçmiş olsun. Daha önce Elazığ ve Malatya depreminden sonra başlattığımız kampanyaya da yoğun ilgi gösteren yardımsever hemşerilerimiz aynı duyarlılığı İzmir için başlattığımız yardım kampanyasına gösterdiler. Tüm hemşerilerimize teşekkür ederim. Allah yüce gönüllü tüm milletimizden razı olsun. Allah birliğimizi beraberliğimizi daim etsin. Ülkemizi ve insanlarımızı daha büyük felaketlerden korusun" dedi. - SAMSUN

Çarşamba Belediyesi'nden deprem bölgesine yardım
Çarşamba Belediyesi'nden deprem bölgesine yardım
Çarşamba Belediyesi'nden deprem bölgesine yardım
Çarşamba Belediyesi'nden deprem bölgesine yardım

Çarşamba, Deprem, İzmir, TIR, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çarşamba Belediyesi'nden deprem bölgesine yardım - Son Dakika


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