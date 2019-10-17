Son Dakika Haberleri: Çarşamba Belediyesi'nin 2020 bütçesi belirlendi
Son Dakika Güncel Çarşamba Belediyesi'nin 2020 bütçesi belirlendi

Çarşamba Belediyesi'nin 2020 bütçesi belirlendi

55 dakika önce

Çarşamba Belediye Meclisi Bütçe Görüşme Toplantısı'nda 2020 yılı bütçesi 125 milyon 700 bin lira olarak kabul edildi.

Çarşamba Belediyesi'nin 2020 bütçesi belirlendi, System.String[]

Çarşamba Belediye Meclisi Bütçe Görüşme Toplantısı'nda 2020 yılı bütçesi 125 milyon 700 bin lira olarak kabul edildi.

Çarşamba Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Bütçe Görüşme Toplantısı'nda Belediye Başkanı Halit Doğan tarafından 125 milyon 700 bin lira olarak belirlenen bütçe oylamaya sunuldu.

Belediyenin 2020 yılı bütçesi oy birliği ile kabul edildi.

Halit Doğan, Çarşamba, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:08 Kaynak: AA
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