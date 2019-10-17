Çarşamba Belediyesi'nin 2020 bütçesi belirlendi

Çarşamba Belediye Meclisi Bütçe Görüşme Toplantısı'nda 2020 yılı bütçesi 125 milyon 700 bin lira olarak kabul edildi.

Çarşamba Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Bütçe Görüşme Toplantısı'nda Belediye Başkanı Halit Doğan tarafından 125 milyon 700 bin lira olarak belirlenen bütçe oylamaya sunuldu.

Belediyenin 2020 yılı bütçesi oy birliği ile kabul edildi.