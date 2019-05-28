Son Dakika Haberleri: Çarşamba Belediyesi o soruna el attı
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Çarşamba Belediyesi o soruna el attı

2 saat önce

Samsun'un Çarşamba ilçesinin büyük geniş nüfuslu mahallelerinden birisi olan Sungurlu Mahallesi'nde yol ortasında bulunan elektrik direkleri Çarşamba Belediyesinin çalışmaları sonucu yol kenarına alınıyor.

Çarşamba Belediyesi o soruna el attı, System.String[]
Samsun'un Çarşamba ilçesinin büyük geniş nüfuslu mahallelerinden birisi olan Sungurlu Mahallesi'nde yol ortasında bulunan elektrik direkleri Çarşamba Belediyesinin çalışmaları sonucu yol kenarına alınıyor.

Çarşamba ilçesi Sungurlu Mahallesi'nde ve Yeşilırmak Mahallesi'nde geçen yıllarda belediye tarafından gerçekleştirilen yapılan yol açma ve genişletme çalışmaları sonucunda yol ortasında kalan, yaya ve sürücü güvenliğini tehlikeye atan elektrik direkleri yol kenarına alınıyor.

Sungurlu Mahallesi'nin Kirazbucağı Sokak ve Yeşilırmak Mahallesi'nin bazı ara sokakları üzerinde yol ortasında kalan ve birçok kazaya sebebiyet veren elektrik direkleri, vatandaşların tepkisine neden olurken, yetkililere daha önceden konu hakkında taleplerde bulunulmuş ancak bir türlü sonuç alınamamıştı. 31 Mart seçimlerinde Çarşamba Belediye Başkanlığı görevine seçilen Av. Halit Doğan'ın gelen talepler üzerine gerekli kurumlarla yaptığı görüşmeler sonrası, Çarşamba Belediyesi ve elektrik kurumu ekipleri tarafından yol ortasında ciddi bir tehlike teşkil eden elektrik direkleri yol kenarlarına alınıyor.

Çevre sakinlerinin kendi imkanlarınca önlem almaya çalıştığı yol ortasındaki direkler Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan'ın çalışma ve görüşmeleri sonucu yol kenarına alınıyor olması vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:13 Kaynak: İHA
Samsun, Sungurlu, Güncel
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