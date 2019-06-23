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Çarşamba Belediyesi şampiyon

40 dakika önce

Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenen '2019 Yılı 13-16 Yaş Grubu Beyzbol Etaplı Lig'de Çarşamba Belediyesi Ayyıldız Spor Kulübü şampiyon oldu.

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Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenen '2019 Yılı 13-16 Yaş Grubu Beyzbol Etaplı Lig'de Çarşamba Belediyesi Ayyıldız Spor Kulübü şampiyon oldu.

22 Haziran tarihinde Ordu'nun Aybastı ilçesi Perşembe Yaylası'nda yapılan 13-16 Yaş Grubu Beyzbol Etaplı Lig final müsabakalarında Çarşamba Belediyesi Ayyıldız Spor Kulübü, Ordu Fatsa Spor Kulübünü 3-2, Ankara Amatör Sporcular Spor Kulübünü 3-1 yenerek Türkiye şampiyonu oldu. Şampiyona ardından dereceye giren takım sporcularına ve antrenörlerine madalya ve kupaları takdim edildi.

Şampiyonada dereceye giren tüm takım sporcularını ve antrenörlerini tebrik ederim Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, takımın aynı disiplin ve özveri ile çalışarak daha birçok başarıya imza atacağına inandığını söyledi. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 06:25 Kaynak: İHA
Perşembe Yaylası, Türkiye, Spor
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