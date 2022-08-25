Çarşamba Belediyesi "Köyümde Şenlik Var" programı düzenledi - Son Dakika
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Çarşamba Belediyesi "Köyümde Şenlik Var" programı düzenledi

25.08.2022 15:42
Çarşamba Belediyesi "Köyümde Şenlik Var" programı düzenledi

Çarşamba Belediyesi tarafından düzenlenen "Köyümde Şenlik Var" programları, sona erdi.

Çarşamba Belediyesi tarafından düzenlenen "Köyümde Şenlik Var" programları, sona erdi.

Çarşamba Belediyesince geçen yıl başlanan, "Köyümde Şenlik Var" etkinlikleri, bu yıl Allı Mahallesi'ndeki okul bahçesinde gerçekleştirilen programla tamamlandı.

İlçenin çeşitli yerlerinde belirlenen 9 noktada her hafta pazartesi, salı ve çarşamba günleri düzenlenen programlar kapsamında çocuklar, sokak oyunları ve illüzyon gösterilerin yanı sıra halk oyunları gösterisi ve yerel sanatçıların konseriyle eğlenceli vakit geçirdi.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, güzel bir atmosferde Çarşambalılarla bir araya geldiklerini belirterek, "Programlarımızla çocuklarımız doyasıya eğlendi, büyükler ise günlük hayatın stresinden biraz olsun uzaklaşma fırsatı buldu. Bizim işimiz de gücümüz, sevgimiz de bu kente, bu kentin insanına. İnşallah daha da güzel programlarla hemşehrilerimizle bir araya gelmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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