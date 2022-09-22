Çarşamba Belediyesi kültür sanat kurslarında kayıtlar sürüyor

Çarşamba Belediyesince ücretsiz olarak açılan kültür sanat kurslarında kayıtlar devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, gençlerin, öğrencilerin kendini geliştirebilecekleri, zeka oyunlarından halk müziğine birçok dalda eğitim alabilecekleri kursların ücretsiz olarak hizmete sunulmaya devam edildiği belirtildi.

Kültür sanat kursları için kayıtların devam ettiği aktarılan açıklamada, "İsteyenler zeka oyunları, Türk halk müziği, halk oyunları, bağlama, keman, piyano, gitar, tiyatro ve drama gibi branşlarda istedikleri kurslara katılabilecek. Kurslara başvurmak isteyenlerin Cemil Şensoy Kültür Merkezi'ne gelerek kayıt yaptırmaları gerekiyor." ifadesine yer verildi.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, gençlerin kendini geliştirebilecekleri sosyal alanları ilçeye kazandırdıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çarşamba'mızda gençlerimizin ve hemşehrilerimizin katılabilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri kurslarımızı açmaya devam ediyoruz. İlkini 2019 yılında başlatmıştık. Uzman kadromuzla eğitimlerimize bu yıl da devam edeceğiz. Küçüğünden büyüğüne her yaştan insanımıza kurslarımızın kapıları sonuna kadar açık. Tüm hemşehrilerimiz ücretsiz olarak açtığımız bu kurslarımıza gelip katılabilir."