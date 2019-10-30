Son Dakika Haberleri: Çarşamba Belediyesinde yol çalışmaları
Son Dakika Güncel Çarşamba Belediyesinde yol çalışmaları

Çarşamba Belediyesinde yol çalışmaları

36 dakika önce

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ilçede devam eden ve tamamlanan yol çalışmalarını inceledi.

Çarşamba Belediyesinde yol çalışmaları, System.String[]

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ilçede devam eden ve tamamlanan yol çalışmalarını inceledi.

Doğan, ilçedeki yolların bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

İstiklal, Umut, Çay, Kirazbucağı, Bafracalı, Karamustafalı mahallelerinde sathi kaplama asfalt yol çalışması, Gülören Mahallesi'nde ise beton yol çalışmasının tamamlandığını aktaran Doğan, "İlçemiz genelinde yaptığımız incelemeler sonucunda 7 ay gibi kısa bir sürede 230 kilometre stabilize yol bakım çalışması yapıldı ve muhtelif alanların parke bakım onarım çalışmaları tamamlandı." dedi.

Doğan, oluşturulan program çerçevesinde, mahallelerde devam eden çalışmaların tamamlanmasıyla yol ihtiyacı olan bölgelerde de yeni yollar açacaklarını belirtti.

Halit Doğan, Çarşamba, Çay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 30 Ekim 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Fiat Chrysler ile PSA birleşme görüşmeleri yapıyor Danışmanlarına yer tutturamayan AK Partili vekiller, grup toplantısına erken gitti Deutsche Bank, üçüncü çeyrekte 832 milyon euro zarar etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2019 16:58:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çarşamba Belediyesinde yol çalışmaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]