Çarşamba Belediyesinden "23 Nisan" konulu resim yarışması - Son Dakika

Çarşamba Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinleri kapsamında "23 Nisan" konulu resim yarışması düzenledi.

Yarışmaya, 16 Nisan 2021 tarihine kadar 6 ve 10 yaş arasında Çarşamba'da yaşayan tüm çocuklar başvuru yapabilecek. Düzenlenecek olan yarışmanın ardından tüm katılımcılara 23 Nisan hatırası olarak özel olarak bastırılan tişörtler hediye edilecek.

Yarışma sonucunda birinciye tablet, ikinciye akıllı saat ve üçüncüye kulaklık hediyesi verilecek. Yarışmada dereceye girenler 22 Nisan Perşembe günü Çarşamba Belediyesi sosyal medya hesaplarından açıklanacak. Yarışmanın kazananları ödüllerini 23 Nisan 2021 Cuma günü Çarşamba Belediyesinden alabilecekler.

Yarışmaya adaylar, hazırladıkları resimlerin arkalarına ad-soyad, doğum tarihi, telefon numarası ve adres bilgileri yazılmış şekilde Çarşamba Belediyesi Beyaz Masa Birimi'ne elden teslim ederek katılım sağlayabilecekler.

Belediye Başkanı Halit Doğan, salgın koşulları sebebiyle evlerinde kalan çocukların bayram coşkusundan mahrum kalmamaları için resim yarışmasını başlattıklarını belirterek, "Geleceğimizin mimarı çocuklarımız bizim için çok değerli. Ne yazık ki pandemi döneminde çok fazla etkilendiler. Eğitimlerine uzaktan devam etmek, arkadaşlarından uzak kalmak durumunda kaldılar. Biz Çarşamba Belediyesi olarak çocuklarımız bayram sevincinden mahrum kalmasınlar, 23 Nisan heyecanını hep birlikte yaşayalım ve yaşatalım diye bu resim yarışmamızı düzenledik. İnşallah koronavirüs salgını en kısa zamanda biter, çocuklarımız ellerinde bayrakları, şarkılar söyleyerek sokaklarda coşkuyla bayramlarını kutlayabilirler." dedi.