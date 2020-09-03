Çarşamba Belediyesinden ailelere psikolojik destek - Son Dakika

Çarşamba Belediyesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi, 15 ayda Danışmanlık Merkezi'ne gelen 67 aile destek oldu.

Aile bütünlüğünün bozulmaması ve bilinçsiz çocuk yetiştirmenin önüne geçebilmek adına Mayıs 2019'da Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan tarafından kurulan Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, doğru iletişim ve psikososyal desteklerle çiftler arası problemleri büyük ölçüde çözüme ulaştırıyor.

Belediye Başkanı Halit Doğan, Danışmanlık Merkezi'nde psikolog ve aile danışmanlarının yetişkinlere ve çocuklara hizmet verdiğini söyledi.

"Şu ana kadar boşanma sürecine giren ve bize başvuru yapan 67 ailemizin yuvasının dağılması önlendi." diyen Doğan, "Problem yaşayan eşler boşanma süreci başlamadan kliniğimize başvururlarsa psikolog ve aile danışmanı olan uzmanlarımız onlara bu süreçte daha iyi destek olacaklardır. Çocuklarımıza rol model olan bir aile yapısı kurulmasına destek veriyoruz. Kendi içinde çözülemeyen problemlerin, uzmanlar tarafından verilen uygulamalarla ve takiple daha hızlı çözüme kavuşmasını sağlıyoruz." ifadesinde bulundu.

Başkan Doğan, belediye personelinin de psikolojik danışmanlık hizmetinden yararlanarak, alanlarında daha verimli ve ekip ruhu ile çalışmalarına katkı sağladıklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Merkezimizde alanlarında uzmanlaşmış psikolog ve psikolojik danışmanlar tarafından, her yaş grubuna hitap eden psikolojik danışmanlık hizmeti verilmektedir. Bu hizmet bireylerin ve ailelerin yaşadığı sorunlara yardımcı olmak, insanların huzurlu ve bilinçli olmalarına katkı sağlamak için var. Kliniğimiz pandemi sürecinde hemşehrilerimize psikolojik danışma hattı üzerinden kesintisiz hizmet vermeye devam etmiştir. Geleceğimiz olan çocuklarımızın üniversite tercihlerinde uzmanlarımız rehberlik desteği vererek, öğrencilerimizin doğru tercih yapmalarına yardımcı oldular. İnşallah pandemi sürecinden sonra halk ve okul seminerleriyle hemşehrilerimizle buluşmayı planlıyoruz. Merkezimiz tüm hemşehrilerimizin hizmetindedir."