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Çarşamba Belediyesinden aşure ikramı

1 saat önce

Çarşamba Belediyesince muharrem ayı dolayısıyla Tarihi Çarşamba Köprüsü'nde aşure dağıtıldı.

Çarşamba Belediyesinden aşure ikramı, System.String[]

Çarşamba Belediyesince muharrem ayı dolayısıyla Tarihi Çarşamba Köprüsü'nde aşure dağıtıldı.

Aşure dağıtımına, Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti İlçe Başkanı Taner Özden ve MHP ilçe Başkanı Kemal Düzgün katılarak vatandaşlara aşure ikram etti.

Tarihi Çarşamba Köprüsü'nde kurulan stantlarda yaklaşık 3 bin kişiye aşure dağıtıldı.

Belediye Başkanı Halit Doğan aşurenin paylaşmanın, bereketin simgesi olduğunu belirterek tüm İslam aleminin muharrem ayını kutladı.

Şükrü Yıldırım, Halit Doğan, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:44 Kaynak: AA
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