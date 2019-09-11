Çarşamba Belediyesinden aşure ikramı

Çarşamba Belediyesince muharrem ayı dolayısıyla Tarihi Çarşamba Köprüsü'nde aşure dağıtıldı.
Aşure dağıtımına, Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti İlçe Başkanı Taner Özden ve MHP ilçe Başkanı Kemal Düzgün katılarak vatandaşlara aşure ikram etti.
Tarihi Çarşamba Köprüsü'nde kurulan stantlarda yaklaşık 3 bin kişiye aşure dağıtıldı.
Belediye Başkanı Halit Doğan aşurenin paylaşmanın, bereketin simgesi olduğunu belirterek tüm İslam aleminin muharrem ayını kutladı.