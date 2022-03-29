Çarşamba Belediyesinden gençlere internet hediyesi - Son Dakika

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, ilçede yaşayan gençlerin kullanımı için tüm operatörlerde geçerli olacak internet hediyesi verecek.

Doğan, yaptığı açıklamada, her alanda her zaman gençlerin yanında olduklarını belirtti.

Gençlerin kendileri için çok değerli olduğunu vurgulayan Doğan, "Gençlere 1 GB ve 2 GB internet hediye edeceğiz. Tüm operatörlerde geçerli internet hediyesi, hazırlanan kartların üzerindeki aktivasyon kodunun okutulmasıyla kullanılabilecek. 13-22 yaş arası gençler bu hediyeden yararlanabilecek." dedi.

Çarşamba Belediyesi olarak gençlerin her alanda kendilerini geliştirmeleri için var güçleriyle çalıştıklarını anlatan Doğan, şunları kaydetti:

"İnternet hediye kartlarımızın gençlerimiz için yararlı olacağı kanaatindeyim. İnternetin doğru kullanıldığında takdirde bilgiye ulaşma, haberdar olma noktasında çok yararlı olduğunu görüyoruz. Pandemi döneminde de online eğitime bolca tanıklık ettik, internetin eğitimdeki rolünün de biraz daha farkına varmış olduk. Günümüz bilgi çağı. Gençlerimiz en doğru bilgiye en hızlı şekilde ulaşabilsinler diye böyle bir şey düşündük. İnternetin yararları olduğu kadar zararları da var elbette ancak dijitalin içine doğan gençlerimizin interneti etkin ve doğru şekilde kullanacağına eminiz. Genç kardeşlerimiz internetlerini güzel günlerde kullansınlar."