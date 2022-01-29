Çarşamba Belediyesinden pazarcı esnafı ve vatandaşlara sıcak çorba ikramı - Son Dakika

Çarşamba Belediyesince çarşamba ve cuma pazarlarında pazarcı esnafı ve vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunuluyor.

Çarşamba Belediyesi Aşevinde hazırlanan çorba, pazar yerlerinde vatandaşlara ve pazarcı esnafına ikram edilerek biraz da olsa ısınmaları sağlanıyor.

Belediye Başkanı Halit Doğan, ilçenin dört bir köşesinde hiçbir vatandaşın zor durumda kalmaması için ekip arkadaşlarıyla aralıksız çalıştıklarını söyledi.

Aşevlerinde hazırlanan çorbanın sabahın erken saatlerinde pazar yerlerinde bulunan pazarcı esnafı ve vatandaşlara ikram edildiğini anlatan Doğan, "İlçemizde yaşayan her ferdimiz, tüm canlılarımız bizler için çok kıymetli. Çalışma arkadaşlarımız da bu bilinçte. Ayrıca aşevinde hazırlanan yemekler, olumsuz hava koşullarına rağmen ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmaya devam etti. Bu soğuk, karlı kış gününde pazarcı esnafımızın, hemşehrilerimizin içi ısınsın diye pazar yerlerimizde sıcak çorba ikramı yaptık." dedi.

Yoğun kar yağışının yaşandığı ilk gün ekiplerle olumsuz hava koşulları sebebiyle yolda beklemek zorunda kalan sürücülere ikramda bulunup yalnız bırakmadıklarını belirten Doğan, "Mahallelerimizdeki hastalarımızı hastaneye yetiştirmek adına ambulansın önünü açtık. Tüm hemşehrilerimizin her anlamda yanında olmaya devam ediyoruz. Kar berekettir, Rabb'im kar bereketini ilçemize nasip etsin." diye konuştu.

Öte yandan Çarşamba Belediyesi ekipleri, ilçenin belirli noktalarına yerleştirilen mama evlerinin düzenli takibini sağlayarak, karlı kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yiyecek sağladı.