Son Dakika Haberleri: Çarşamba BES için Oltan Köleoğlu Enerji'den açıklama
Son Dakika Ekonomi Çarşamba BES için Oltan Köleoğlu Enerji'den açıklama - Son Dakika Ekonomi

Çarşamba BES için Oltan Köleoğlu Enerji'den açıklama

7 saat önce

Samsun'un Çarşamba ilçesine bağlı Eğercili Mahallesi'nde inşa edilmekte olan Biyokütle Enerji Santrali'nin depolama alanı için Samsun 3. İdare Mahkemesi'nin verdiği yürütmenin durdurulması kararı üzerine inşaatın yasal eksiklikler giderilinceye kadar durdurulduğu açıklandı.

Çarşamba BES için Oltan Köleoğlu Enerji'den açıklama, System.String[]

Samsun'un Çarşamba ilçesine bağlı Eğercili Mahallesi'nde inşa edilmekte olan Biyokütle Enerji Santrali'nin depolama alanı için Samsun 3. İdare Mahkemesi'nin verdiği yürütmenin durdurulması kararı üzerine inşaatın yasal eksiklikler giderilinceye kadar durdurulduğu açıklandı.


Konu ile ilgili Oltan Köleoğlu Enerji (OKE) tarafından ikinci kez yapılan açıklamada, kararın enerji santralinin inşası ile ilgili olmadığı, sadece bitkisel atıkların depolanacağı alanla ilgili olduğu hatırlatıldı. Açıklamada, söz konusu mahkeme kararı ile ilgili Samsun Bölge İdare Mahkemesi'ne gerekli itirazın yapıldığı belirtilerek şöyle denildi:


"Dosyada ihtiyaç duyulan eksikler giderilerek, adaletin tecellisi için bir üst mahkemeye başvurulmuştur. Bu nedenle 3. İdare Mahkemesi'nin verdiği ve saygımızın sonsuz olduğu karar doğrultusunda depolama alanındaki inşaat işlemlerine ara veriyoruz. OKE olarak amacımız, bundan öncekilerde olduğu gibi Çarşamba BES'de de her işlemin yasalara uygun olarak gerçekleşmesidir. Bu vesile ile mahkeme tarafından dosyadaki eksikler nedeni ile yöre çiftçisine önemli derecede ekonomik girdi sağlayacak bitkisel atıkların stoklanacağı depolama alanı ile ilgili verilen yürütmeyi durdurma kararının bazı çevreler tarafından kamuoyunu yanıltıcı şekilde santrale yönelik olduğu şeklinde algı yaratılmaya çalışılmasını da üzüntü ile karşıladığımızı belirtmek isteriz. OKE olarak adaletin vereceği son karar neticesi ne olursa olsun kabulümüzdür. Karara saygımız da sonsuzdur." - SAMSUN

Çarşamba, Samsun, Oltan, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 01:01 Kaynak: İHA
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