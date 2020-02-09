Çarşamba beyaza büründü - Son Dakika
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Çarşamba beyaza büründü

6 saat önce

Gece geç saatlerde başlayan kar yağışı Çarşamba ilçesini beyaz örtü ile kapladı.

Çarşamba beyaza büründü, System.String[]

Gece geç saatlerde başlayan kar yağışı Çarşamba ilçesini beyaz örtü ile kapladı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün Çarşamba için yaptığı, hafta sonu kar yağışı uyarısı sonrası gece geç saatlerde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Vatandaşlar kartopu oynayarak hafta sonu yağan karın tadını çıkardı.

Çarşamba Belediyesine ve Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler ise ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürdü.

Belediye Başkanı Halit Doğan, Belediye olarak kar yağışı için tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirtti.

Doğan, "Sahil kesimlerinde yoğun bir kar yağışı oldu. Güneşli, Ömerli, Mahmutlu, Esenli, Akçatarla mahallelerimizde sahil grup yolu kar mücadelemiz tüm hızıyla sürüyor ve kapalı grup yolumuz yok. Şehir içinde de tuzlama ve yol açma çalışmaları devam ediyor. Samsun Büyükşehir Belediyemiz ile koordineli bir şekilde karla mücadele çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Çarşamba, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 05:30 Kaynak: AA
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