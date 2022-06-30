Çarşamba Bilim Merkezinin temeli atıldı

Çarşamba Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Bilim Merkezinin temeli atıldı.

Çarşamba'da Batı Yaka Gülhane Parkı yanında kurulacak Bilim Merkezinin temelinin atılması dolayısıyla tören düzenlendi.

1600 metrekare kapalı alanı ve 750 metrekare açık terası bulunacak Bilim Merkezinde 11 farklı bilim atölyesi, amfi, yaklaşık 300 deney düzeneği ve özel tasarım galerileri bulunacak. Ayrıca eğitim salonları, kimya ve fizik atölyelerinin yapıldığı laboratuvarlar, simülasyon cihazları, gözlemevi, bilim kafenin yer alacağı merkezin bahçesinde 2 bin metrekarelik alana 44 bilimsel ünite yerleştirilerek Bilim Parkı yapılacak.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, gençlere kendilerini geliştirebilecekleri, eğlenirken öğrenebilecekleri alanlar kazandırdıklarını belirterek, "İnşallah yakın zamanda tamamlayarak gençlerimiz, hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Çalışmalar tamamlandığında öğrencilerimiz teorik olarak öğrendikleri bilgileri burada pratikte hayata geçirerek keşfetme fırsatı bulacak. Bir çocuğumuzun dahi hayatına dokunabilmek, 'Ben bilim insanı olacağım' demesine katkı sunabilmek bizleri çok mutlu edecektir." ifadelerini kullandı.