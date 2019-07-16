Son Dakika Haberleri: Çarşamba Cezaevinde 15 Temmuz şehitleri anıldı
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Çarşamba Cezaevinde 15 Temmuz şehitleri anıldı

9 saat önce

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri kapsamında, Çarşamba A Tipi Ceza İnfaz Kurumu da şehit ve gaziler gerçekleştirilen etkinlikle andı.

Çarşamba Cezaevinde 15 Temmuz şehitleri anıldı, System.String[]
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri kapsamında, Çarşamba A Tipi Ceza İnfaz Kurumu da şehit ve gaziler gerçekleştirilen etkinlikle andı.

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Gültekin Bülbül ve Ceza İnfaz Kurumundan Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Burak Özcoşar'ın katılım sağladığı 15 Temmuz etkinliği ilk olarak tüm şehitler anısına gerçekleştirilen saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

İstiklal Marşı'nın icrası sonrasında, kurum Psikologu İbrahim Karagöz'ün günün anlam ve önemini belirten konuşması gerçekleşti. Daha sonra "Ömer Halis Demir" ve "15 Temmuz Marşı" isimli şiirler okundu. Cumhuriyet Savcısı Burak Özcoşar, Kurum Müdürü Selman Akın, Ceza İnfaz Kurumu personelleri ve hükümlü-tutuklulara duygusal anlar yaşattı.

Programın devamında, hain darbe girişiminin bilinen ve bilinmeyen yönlerinin en ince ayrıntısına kadar anlatıldığı "İşgal Girişiminden Dirilişe 15 Temmuz'un Anatomisi" isimli nefes kesen belgeselin sinevizyon gösterimi tüm katılımcılar tarafından soluksuz izlendi.

Program ikramlarla son buldu. - SAMSUN
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 06:30 Kaynak: İHA
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