Çarşamba'da '15 Temmuz' etkinlikleri - Son Dakika

15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıldönümü ve "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" münasebetiyle Çarşamba ilçesinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.



Hain darbe girişiminin 4. yıldönümü münasebetiyle Çarşamba ilçesinde çeşitli etkinlikler tertip edildi. Sabah saatlerinde şehit ailelerini ziyaretle başlayan program daha sonra Göğceli Mezarlığı'ndaki şehitlik ziyareti ile devam etti. Göğceli Mezarlığı'ndaki programda İlçe Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, Çarşamba İlçe Müftüsü Osman Karagöz, mülki ve idari amirlerin yanı sıra şehit aileleri katıldı.



Korona virüs salgını tedbirlerine riayet edilerek düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. İlçe Müftüsü Osman Karagöz'ün dualarının ardından Göğceli Mezarlığı'ndaki program son buldu.



Göğceli Mezarlığı şehit ziyaretinden sonra, darbeci askerlere karşı verdikleri mücadele esnasında şehit olan vatandaşlar için öğle namazı öncesi Çarşamba Abdullahpaşa Camisi'nde mevlit programı yapıldı. Programa ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.



Yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında fiziksel mesafe kurallarına uygun bir şekilde cami içerisinde yer alan ilçe protokolü ve vatandaşlar Kur'an-ı Kerim tilavetini dinlediler. Program, Çarşamba İlçe Müftüsü Osman Karagöz'ün şehitler için yaptığı dua ile son buldu. - SAMSUN