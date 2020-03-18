Çarşamba'da 18 Mart töreni - Son Dakika
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Çarşamba'da 18 Mart töreni

6 saat önce

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yıldönümünde Samsun'un Çarşamba ilçesinde sade bir tören gerçekleştirildi.

Çarşamba'da 18 Mart töreni, System.String[]

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yıldönümünde Samsun'un Çarşamba ilçesinde sade bir tören gerçekleştirildi.


18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yıldönümü münasebetiyle Çarşamba Belediye Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende daha sonra Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.


Belediye Meydanı'nda gerçekleştirilen törene Çarşamba İlçe Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Gültekin Bülbül, Çarşamba Belediye Başkan Vekili Ümit Kavraz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen ve şehit aileleri katıldı. - SAMSUN

Çanakkale Zaferi, Çarşamba, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:59 Kaynak: İHA

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