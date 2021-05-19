Çarşamba'da 19 Mayıs töreni

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle Samsun'un Çarşamba ilçesinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla, Çarşamba Belediye Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni yapıldı. Belediye Meydanı'nda gerçekleştirilen törene Çarşamba İlçe Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Kemal Çelik, Çarşamba Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü İlkay Aydın, mülki ve idari amirler, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşma yapan Çarşamba Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlkay Aydın, "Gazi Mustafa Atatürk'ün 16 Mayıs'ta İstanbul'dan yola çıkarak, 19 Mayıs'ta Samsun'a ulaşmasıyla başlayan istiklal mücadelesinin mihenk taşlarından biri olan 19 Mayıs 1919 tarihinde 102. yıl dönümüne ulaşmanın coşku ve heyecanını yaşıyoruz. Atatürk ve silah arkadaşlarını memleketimiz olan Samsun'da başlattığı bağımsızlık hareketi, milletimizin azim ve kararlılığıyla birleşerek tüm yurtta dalga dalga yayılmış Milli Mücadele sonunda zaferle sonuçlanmıştır. Bugünkü mevcudiyetimizi o günlere borçluyuz" ifadelerine yer verdi.

Yapılan konuşma sonrası Belediye Meydanı'ndaki çelenk sunma töreni son buldu. - SAMSUN