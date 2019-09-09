Çarşamba'da 25 bin öğrenci ders başı yaptı

Çarşamba'da ilköğretim ve ortaöğretimde toplam 25 bin 175 öğrenci ders başı yaptı.

Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ilçe merkezinde 77 okulda 25 bin 175 öğrencinin ilköğretim ve ortaöğretimde ders başı yaptığını, ilçede bin 842 öğrencinin birinci sınıfa başladığını söyledi.

Özdemir, ilçede toplam 2 bin 47 öğretmeninin görev alacağını aktardı.

Merkezdeki okullarda gerekli tadilat ve temizliğin yapıldığını vurgulayan Özdemir, "Milli Eğitim Bakanlığımızın yaptığı protokol neticesinde Çarşamba Belediyemizin imkanlarını kullanarak Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz yükümlülerince 43 okulumuzun boya, badanasını tamamen yaptık. Diğer okullarımızda da gerekli tadilat ve temizlik işlerini gerçekleştirdik. Diğer senelere nazaran bu sene eğitim öğretim yılına tamamen hazır bir şekilde girdik. Ben yeni eğitim öğretim yılında tüm öğretmenlerimize görevlerinde başarılar, öğrencilerimize de eğitimden en iyi şekilde faydalandıkları bir sene diliyorum." dedi.