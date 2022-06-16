Çarşamba'da 26 bin öğrenci karne alarak yaz tatiline girecek - Son Dakika
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Çarşamba'da 26 bin öğrenci karne alarak yaz tatiline girecek

16.06.2022 14:50
Çarşamba'da 26 bin öğrenci karne alarak yaz tatiline girecek

Samsun'un Çarşamba ilçesinde eğitim öğretim yılının sona ermesiyle 26 bin 105 öğrenci karne alacak.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde eğitim öğretim yılının sona ermesiyle 26 bin 105 öğrenci karne alacak.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, AA muhabirine, eğitim öğretim yılının Kovid-19 salgını koşulları altında 6 Eylül 2021'de başladığını söyledi.

Kovid-19 nedeniyle çocukların önceki iki eğitim öğretim yılında uzaktan eğitim görmek zorunda kaldıklarını hatırlatan Özdemir, "Pandemi tedbirleri doğrultusunda maske, mesafe ve temizlik kurallarına karşı hassasiyet göstererek okullarımızın güvenilir kurumlar olduğunu göstermiş olduk. Büyük özveri göstererek fedakarlıkta bulunan bütün idarecilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Bu eğitim öğretim yılının da sonuna geldiklerini dile getiren Özdemir, şöyle devam etti:

"Kapalı olan köy okullarımız için seferberlik başlatarak muhtarlarımızla irtibata geçmemizin neticesinde 21 mahallemizde 252 öğrencimizin okul öncesi kaydını alarak sınıflarına kavuşturduk. İlçede 2 bin 699 öğrencimiz okul öncesi eğitim almaktadır. İlçemizde 17 Haziran Cuma günü temel eğitim kurumlarımızda 18 bin 179, ortaöğretim kurumlarımızda da 7 bin 926 olmak üzere toplam 26 bin 105 öğrencimiz karne alacak. Tüm öğrencilerimizin güzel tatil geçirmesini temenni ediyorum."

Özdemir, hafta sonu gerçekleştirilecek YKS'ye ilçelerinde 1710 öğrencinin gireceğine işaret ederek, "Tüm okullarımızda hazırlıklarımızı tamamladık. Sınava girecek tüm öğrencilerimize başarı, sınavda görev alacak tüm öğretmen ve idarecilerimize de kolaylık diliyorum." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Çarşamba, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çarşamba'da 26 bin öğrenci karne alarak yaz tatiline girecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Çarşamba'da 26 bin öğrenci karne alarak yaz tatiline girecek - Son Dakika
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