Çarşamba'da 65 bin 600 doz Kovid-19 aşısı yapıldı - Son Dakika

Çarşamba İlçe Sağlık Müdürü Şevki Gülay, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında bugüne kadar 65 bin 600 doz aşı yapıldığını bildirdi.

Gülay, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık ordusu olarak zaman sınırı olmadan salgınla mücadeleyi sürdürdüklerini söyledi.

İlçe nüfusunun 138 bin olduğunu, bugüne kadar ise 65 bin 600 doz aşı yapıldığını belirten Gülay, birinci dozunu yaptırıp ikinci dozunun zamanını bekleyen 37 bin 600 kişi bulunduğunu dile getirdi.

İlçede aşı hakkı bulunan kişi sayısının şu an itibarıyla 56 bin 656 kişi olduğunu aktaran Gülay, "Aşılama yaşı 20'ye düşünce hedefimiz 100 bin kişi olacak. Şu anda günlük 1200 kişiye aşı uygulayabiliyoruz." dedi.

Gülay, hedef nüfusun yarısının aşılarının tamamlandığını vurgulayarak, "Evde yatalak olan hastalara, ulaşım zorluğu olan kişilere, kronik hastalığı olanlar ile özellikle 85 yaşın üstündekileri evden çıkabilecek de olsa evde aşılıyoruz. 85 yaş nüfusun yüzde 95'inin çift doz olarak aşısını tamamladık." ifadesini kullandı.

Çarşamba'da birinci dozda 28 bin SinoVac, 9 bin 500 de BioNTech aşısı yapıldığını anlatan Gülay, şöyle devam etti:

"Kesinlikle aşıyla ilgili hiçbir olumsuz söylentiye kulak asılmamalıdır. Tüm dünya salgından rahatsız ve bir an önce bunun bitmesini istiyor. Tüm söylentileri bir kenara bırakıp Sağlık Bakanlığımıza güvenin. Sağlık Bakanlığımızın bilim adamları dünyanın sayılı noktasındalar. Söyledikleri otorite ifadesi gibi, kural gibi kabul edilir. Çok ince eleyip sık dokuyarak doğruyu bulmak için çalışırlar. Aşı aleyhinde söylenen her şey spekülasyondan ibarettir ve yalandır. Şu ana kadar yaptığımız aşıların hiçbirinde yan etki yaşamadık. Tek emin olduğumuz, elimizdeki silah aşıdır. Bizi aşı koruyacak."

Gülay, salgının halen bitmediğini, bu nedenle öncelikle aşı, ardından maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulmaya devam edilmesi gerektiğini kaydetti.