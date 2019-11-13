Son Dakika Haberleri: Çarşamba'da araç kurşunlama iddiası
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Çarşamba'da araç kurşunlama iddiası

6 saat önce

Çarşamba ilçesinde seyir halindeki otomobili kurşunladığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs, serbest bırakıldı.

Çarşamba'da araç kurşunlama iddiası, System.String[]

Çarşamba ilçesinde seyir halindeki otomobili kurşunladığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs, serbest bırakıldı.

Orta Mahalle Atatürk Bulvarı'nda, E.A. (35) ve eşi A.A'nın (36) bulunduğu otomobile seyir halindeyken bir el ateş edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri Z.G'yi aracı kurşunladığı iddiasıyla gözaltına aldı. Z.G'nin üzerinde yapılan aramada, bir adet tabanca ile yedek şarjör ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardındın adliyeye sevk edilen Z.G. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Atatürk Bulvarı, Orta Mahalle, Çarşamba, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 05:38 Kaynak: AA
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