Çarşamba'da arıcılık kursunu bitirenlere sertifikaları verildi - Son Dakika
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Çarşamba'da arıcılık kursunu bitirenlere sertifikaları verildi

6 saat önce

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çarşamba Halk Eğitim Merkezince düzenlenen arıcılık kursunu tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Çarşamba'da arıcılık kursunu bitirenlere sertifikaları verildi, System.String[]

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çarşamba Halk Eğitim Merkezince düzenlenen arıcılık kursunu tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Kaymakam Şükrü Yıldırım, Çarşamba Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen sertifika töreninde, tarımda bilinçsiz ilaçlamanın doğadaki tüm canlılara zarar verdiğini dile getirerek, üreticilerin ilaçlama konusunda yardım alması ve bilinçsiz ilaçlamanın önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam da bal üretimi ve tüketiminin Türkiye'de önemli yeri bulunduğunu anlatarak, "Türkiye bal üretiminde dünyada ikinci konumda bulunuyor. Arıcılığı geliştirmek adına biz de üzerimize düzen ve elimizden gelen her yardımı yapmaya hazırız." dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Akman ise arıcılık kursunun hayata geçirmek istedikleri bir projenin ilk adımı olduğunu belirtti.

Çarşamba'da üretilen balı markalaştırarak önce Türkiye, ardından dünyaya tanıtmak istediklerini vurgulayan Akman, "Kestane balını inşallah tüm dünyaya tanıtacağız. Bu kursumuzda bizlere destek olan Kaymakamlığımıza, Belediyemize, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze, Çarşamba Ziraat Odamıza, Arıcılık Birliğimize ve kursta iş birliğinde hareket eden Çarşamba Halk Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çarşamba Halk Eğitim Merkezi Müdürü Enver Şahin de hayatın her alanında olduğu gibi tarımda da istihdama yönelik kurslar açtıklarını aktararak, "Ocak ayında arıcılıkla ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle iş birliğinde iki kurs açtık. Kurslarımıza kayıt yaptıran kursiyerlerimizden 84'ü başarılı olarak sertifika almaya hak kazandı. Kursiyerlerimize bundan sonra yapacakları çalışmalarda başarılar diliyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından kursu başarıyla tamamlayanlara sertifikaları protokol üyelerince verildi.

Törene Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir ile kamu kurum müdürleri ve kursiyerler katıldı.

Şükrü Yıldırım, Çarşamba, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 05:18 Kaynak: AA
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