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Çarşamba'da "Aşkın Aldı Benden Beni" tiyatro oyunu sahnelendi - Son Dakika

Çarşamba'da "Aşkın Aldı Benden Beni" tiyatro oyunu sahnelendi

29.12.2021 08:50
Çarşamba'da "Aşkın Aldı Benden Beni" tiyatro oyunu sahnelendi

Yunus Emre'nin ölümünün 700'üncü yıl dönümü dolayısıyla Çarşamba ilçesinde "Aşkın Aldı Benden Beni" tiyatro oyunu sahneye konuldu.

Yunus Emre'nin ölümünün 700'üncü yıl dönümü dolayısıyla Çarşamba ilçesinde "Aşkın Aldı Benden Beni" tiyatro oyunu sahneye konuldu.

Çarşamba Cemil Şensoy Kültür Merkezi'nde, 2021 yılının "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ilan edilmesi sebebiyle düzenlenen programda Yunus Emre'yi anmak adına sahnelenen tiyatro oyununda Yunus Emre'nin hayatı anlatıldı.

Oyunu Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden, İYİ Parti Çarşamba İlçe Başkanı Turhan Yazıcı, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir ile vatandaşlar izledi.

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Yunus Emre, Hisarcık, Tiyatro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çarşamba'da 'Aşkın Aldı Benden Beni' tiyatro oyunu sahnelendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çarşamba'da "Aşkın Aldı Benden Beni" tiyatro oyunu sahnelendi - Son Dakika
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