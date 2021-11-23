Çarşamba'da bağımlılıkla mücadele semineri düzenlendi - Son Dakika

Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından uyuşturucu, sigara, alkol, nargile ve dijital bağımlılıkla mücadele semineri gerçekleştirildi.

Kaymakam Şükrü Yıldırım, Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Konferans Salonu'nda Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu tarafından 2021 yılının "Bağımlılıkla Mücadele Seferberlik Yılı" olarak belirlenmesi nedeniyle düzenlenen seminerde, bağımlılık denildiğinde akla ilk olarak uyuşturucu ve alkol geldiğini ancak bunun yanı sıra sigara, nargile ve son yıllarda herkesin elinde cep telefonu ile internet bağımlılığı oluştuğunu söyledi.

Bağımlılıkların insanların hem hayatını hem de zamanlarını çaldığını belirten Yıldırım, "Bağımlılıklarla mücadele etmemiz gerekiyor. Bizim çocukluğumuzda internet ve cep telefonu yoktu, sokaklarda arkadaşlarımızla oyunlar oynayarak büyüdük ancak şimdiki çocuklar da yetişkinler de zamanının çoğunu cep telefonu veya bilgisayar başında geçiriyor. Bunun yanı sıra sigara ülkemizdeki en büyük bağımlılıklardan bir tanesi. Sigara içmek pek çok hastalığa neden oluyor. Bu nedenle sigaradan uzak durmamız gerekiyor." dedi.

Alkol bağımlılığının da pek çok soruna neden olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "İnsan alkol alınca iradesini kaybediyor. Bunun en yakın örneğini geçtiğimiz günlerde komşu bir ilçemizde yaşadık ve 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. İnsanların en mutlu günü kana bulandı. Çarşamba'ya baktığımızda esrar bağımlılığını da görüyoruz. Bazı kesimler kısa yoldan zengin olma derdine düşüyor ve insanları zehirliyor ve yakalanınca herkes cezasını çekiyor. Sonuç olarak bağımlılıklar zamanımızdan ve hayatımızdan çalıyor. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızın bağımlılıklarından kurtulması gerekiyor." diye konuştu.

Seminerde Yeşilay sosyal hizmet uzmanı Zehra Gümüş de bağımlılıklar, zararları ve bağımlılıklarla mücadele ile bağımlılıkla ilgili doğru bilinen yanlışlar hakkında bilgi verdi.

Seminere Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürü Canan Soğukpınar ve yükümlüler katıldı.