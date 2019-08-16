Çarşamba'da baraka yangını
30 dakika önce
Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan yangında tarla içerisinde bulunan baraka kül oldu.
Samsun Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 12:08 Kaynak: İHA
'un Çarşamba ilçesinde çıkan yangında tarla içerisinde bulunan baraka kül oldu.
Edinilen bilgiye göre yangın, Çarşamba ilçesi Güneşli
Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede ikamet eden Ali Şen
'e ait tarla içerisinde bulunan barakada henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi
itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunarak yanan barakayı kısa sürede söndürdü.
Yangın sonucu baraka kullanılamaz hale geldi. - SAMSUN
Yunanistan'daki orman yangını 3 gündür söndürülemiyor HATAY - Seyir halindeki tır alev alev yandı Aşiret kızıyla fotoğrafını Facebook'a yükleyen genç, kızın ağabeyleri tarafından kurşun yağmuruna tutuldu Bekçilik sınavını kazanamayan adam, bekçi kıyafeti ve silahla yakalandı