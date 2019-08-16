Son Dakika Haberleri: Çarşamba'da baraka yangını
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Çarşamba'da baraka yangını

30 dakika önce

Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan yangında tarla içerisinde bulunan baraka kül oldu.

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan yangında tarla içerisinde bulunan baraka kül oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın, Çarşamba ilçesi Güneşli Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede ikamet eden Ali Şen'e ait tarla içerisinde bulunan barakada henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunarak yanan barakayı kısa sürede söndürdü.

Yangın sonucu baraka kullanılamaz hale geldi. - SAMSUN
Ali Şen, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 12:08 Kaynak: İHA
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